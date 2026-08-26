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Σοβαρό περιστατικό με κάμερα σε γυναικεία τουαλέτα χώρου εστίασης εντόπισε η ίδια η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Χριστοφίδου, κατά τη διάρκεια προσωπικής της επίσκεψης στο υποστατικό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Άλφα Καλοκαίρι» ανέφερε ότι «στο πλαίσιο δικής μου επίσκεψης σε συγκεκριμένο χώρο εστίασης, είχαμε παρατηρήσει ότι στις γυναικείες τουαλέτες υπήρχαν κάμερες». Ξεκαθάρισε δε πως η τοποθέτηση καμερών σε τέτοιους χώρους απαγορεύεται.

Η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από το Γραφείο της Επιτρόπου, το οποίο θα εξετάσει κατά πόσο προκύπτουν παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και κατά πόσο συντρέχουν λόγοι για επιβολή κυρώσεων.

Σε ό,τι αφορά τις επόμενες ενέργειες για το συγκεκριμένο υποστατικό, η κ. Χριστοφίδου απέφυγε να επεκταθεί, λέγοντας ότι «επιτρέψτε μου να μην σχολιάσω περαιτέρω τα όσα θα προχωρήσουμε εμείς με την έρευνα».

Ξεκινά εκστρατεία σε χώρους εστίασης

Με φόντο το συγκεκριμένο περιστατικό, η Επίτροπος προανήγγειλε εκστρατεία επιτόπιων ελέγχων σε χώρους εστίασης από τον Σεπτέμβριο.

Οι έλεγχοι δεν θα αφορούν μόνο το κατά πόσο υπάρχουν κάμερες σε ένα υποστατικό, αλλά και το πού είναι τοποθετημένες, τι ακριβώς καταγράφουν, ποια είναι η εμβέλεια της λήψης τους και ποιες ώρες λειτουργούν. Όπως εξήγησε η κυρία Χριστοφίδου «υπάρχουν όροι στη νομοθεσία για τα σημεία τοποθέτησης των καμερών, την εμβέλεια της λήψης της εικόνας, το ωράριο λειτουργίας των καμερών», με στόχο, όπως είπε, να διασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Η Επίτροπος διευκρίνισε επίσης ότι δεν απαιτείται σε κάθε περίπτωση κάποιος που τοποθετεί κάμερα να εξασφαλίζει εκ των προτέρων έγκριση από το Γραφείο της, ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται, ενώ σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία δεδομένων ενέχει αυξημένο κίνδυνο μπορεί να απαιτείται και εκτίμηση αντικτύπου.

Αναφορά έγινε και στις κάμερες που τοποθετούν οι δήμοι σε δημόσιους χώρους. Η κ. Χριστοφίδου εξήγησε ότι η νομοθεσία παρέχει στις δημοτικές αρχές τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν συστήματα παρακολούθησης για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η πρόληψη βανδαλισμών, πυρκαγιών και περιβαλλοντικών κινδύνων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι κάθε εγκατάσταση κάμερας είναι αυτομάτως νόμιμη.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τη δημόσια συζήτηση για την εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων βιντεοπαρακολούθησης σε πάρκα και άλλους δημόσιους χώρους από δημοτικές αρχές. Όπως διευκρίνισε, η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων επιτρέπεται για σκοπούς ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, όπως η πρόληψη βανδαλισμών, πυρκαγιών και περιβαλλοντικών κινδύνων, νοουμένου ότι τηρούνται οι πρόνοιες του ΓΚΠΔ και της εθνικής νομοθεσίας. Η Αρχή τόνισε ακόμη ότι η χρήση καμερών πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογική, με την καταγραφή να περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο, ενώ οι δήμοι οφείλουν να προχωρούν σε Εκτίμηση Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων και να την υποβάλλουν για προηγούμενη διαβούλευση. Όπως σημειωνόταν στην ανακοίνωση, σχετικές εκτιμήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί από δημοτικές αρχές βρίσκονται υπό αξιολόγηση.