Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι τα πρώτα τεστ για κάθε νέο Πρόεδρο και νέα διακυβέρνηση είναι οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων για την πορεία της οικονομίας και τις προοπτικές της.

Μέχρι στιγμής, από τον Μάρτιο του 2023, περισσότερες από 27 αξιολογήσεις διεθνών οίκων επικυρώνουν τη βελτίωση του πιστοληπτικού προφίλ της Κύπρου.

Η τελευταία αναβάθμιση από τον Scope Ratings έρχεται να επιβεβαιώσει ακριβώς αυτή την τάση, που δείχνει πως η κυπριακή οικονομία, αν και έχει ακόμη να αποφύγει σκοπέλους, κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα για τους οίκους αξιολόγησης και δείχνει σημάδια, όχι μόνο ανάκαμψης από τα προβλήματα του παρελθόντος, αλλά και ανθεκτικότητας ακόμη και σε εξωγενείς παράγοντες.

Ουσιαστικά, οι διεθνείς οίκοι αξιολογούν την εξωτερική πολιτική της Κύπρου στην οικονομία, αν μπορεί να ειπωθεί με αυτό τον τρόπο για να γίνει πιο κατανοητό στον μέσο πολίτη, αλλά και αποφάσεις στο εσωτερικό και κινήσεις που έχουν να κάνουν με το οικονομικό προφίλ της χώρας.

Δημόσιο χρέος, δημοσιονομικά πλεονάσματα, ανάπτυξη, ανθεκτικότητα τραπεζών αλλά και η σταθερότητα των πολιτικών που ακολουθούνται στα της οικονομίας και όχι μόνο είναι αυτά που κατά κανόνα προτεραιοποιούνται από τους διεθνείς οίκους και αξιολογούνται.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα στοιχεία το 2024 υπήρξε το έτος με την μεγαλύτερη συγκέντρωση αναβαθμίσεων της κυπριακής οικονομίας.

Από το «Α-» σε Α»

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings αναβάθμισε αρχές Φεβρουαρίου 2026 τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε «Α» από «Α-», επικαλούμενος τη σημαντική μείωση του δημοσίου χρέους, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα αλλά και τη βελτιωμένη ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα.

Βασικά, η συγκεκριμένη αναβάθμιση, με απλά λόγια, δείχνει πως το επενδυτικό προφίλ της Κύπρου ενισχύεται, ότι βελτιώνεται η εικόνα σταθερότητας και ανθεκτικότητας της οικονομίας και ταυτόχρονα μειώνεται η πιστωτική επικινδυνότητα για την χώρα.

Σύμφωνα με τον οίκο και το σκεπτικό του, η αξιολόγηση του στηρίζεται στις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και την ανθεκτική ανάπτυξη, που οδήγησαν σε ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους. Το χρέος εκτιμάται ότι υποχώρησε στο 55,4% του ΑΕΠ το 2025, από 113,6% το 2020, με πρόβλεψη να διαμορφωθεί κάτω από το 40% έως το 2030. Παράλληλα, ενισχύθηκε ο τραπεζικός τομέας, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν στο 4,2% τον Οκτώβριο του 2025.

Οι δημοσιονομικές προοπτικές παραμένουν θετικές, με πλεόνασμα 4,1% του ΑΕΠ το 2024 και περίπου 3,3% το 2025, παρά έκτακτες δαπάνες.

Προβλέπονται πλεονάσματα άνω του 3% το 2026-2027 και άνω του 1% έως το 2030. Η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 3,5% το 2025, με στήριξη από την κατανάλωση και τις επενδύσεις, ενώ η ανεργία υποχώρησε στο 4,3% και ο πληθωρισμός παρέμεινε χαμηλός.

Ωστόσο, την ίδια ώρα, επισημαίνονται κίνδυνοι από τον μικρό και ανοικτό χαρακτήρα της οικονομίας, τα εξωτερικά ελλείμματα και πιθανές αυξημένες δαπάνες για κλίμα, άμυνα και γήρανση. Η σταθερή προοπτική αντανακλά την ισορροπία μεταξύ ισχυρών επιδόσεων και διαρθρωτικών προκλήσεων.

Τουλάχιστον μία αναβάθμιση από όλους τους Οίκους

Όπως είναι λογικό, ο Scope δεν είναι ο μόνος οίκος που προχωρεί σε αξιολογήσεις της κυπριακής οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο «Φ» και αφορούν τους τέσσερεις μεγαλύτερους διεθνείς οίκους, από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι και σήμερα έχουν δημοσιοποιηθεί 27 αξιολογήσεις.

Αυτές οι αξιολογήσεις έγιναν από τους Moody’s, DBRS Morningstar, Fitch Ratings και S&P. Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων, όλοι οι οίκοι κατέγραψαν σε αυτό το διάστημα τουλάχιστον μία αναβάθμιση βαθμίδας, με τους τρεις μεγαλύτερους (Fitch, Moody’s και S&P) να τοποθετούν πλέον την Κύπρο στην κατηγορία Α, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το 2024 υπήρξε το έτος με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αναβαθμίσεων.

Τι κατέγραψε κάθε οίκος

DBRS Morningstar

31 Μαρτίου 2023 : Διατήρηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης στο BBB, με σταθερές προοπτικές

: Διατήρηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης στο BBB, με σταθερές προοπτικές 29 Σεπτεμβρίου 2023 : Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας σε BBB (high), με σταθερές προοπτικές, από BBB

: Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας σε BBB (high), με σταθερές προοπτικές, από BBB 22 Μαρτίου 2024 : Επιβεβαίωση της αξιολόγησης στο BBB (high), με σταθερές προοπτικές

: Επιβεβαίωση της αξιολόγησης στο BBB (high), με σταθερές προοπτικές 20 Σεπτεμβρίου 2024 : Διατήρηση της αξιολόγησης στο BBB (high) και αναθεώρηση των προοπτικών σε θετικές, από σταθερές

: Διατήρηση της αξιολόγησης στο BBB (high) και αναθεώρηση των προοπτικών σε θετικές, από σταθερές 21 Μαρτίου 2025 : Αναβάθμιση στην κατηγορία Α, σε A (low), με θετικές προοπτικές

: Αναβάθμιση στην κατηγορία Α, σε A (low), με θετικές προοπτικές 19 Σεπτεμβρίου 2025: Νέα αναβάθμιση σε A, με σταθερές προοπτικές, από A (low)

Συμπερασματικά, για τον οίκο η κυπριακή οικονομία πήγε από BBB σε A μέσα σε δύομιση χρόνια, με ενδιάμεσες θετικές αναθεωρήσεις της προοπτικής της.

Fitch Ratings

10 Μαρτίου 2023 : Διατήρηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης στο BBB, με σταθερές προοπτικές

: Διατήρηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης στο BBB, με σταθερές προοπτικές 16 Ιουνίου 2023 : Επιβεβαίωση της αξιολόγησης στο BBB, με σταθερές προοπτικές

: Επιβεβαίωση της αξιολόγησης στο BBB, με σταθερές προοπτικές 8 Δεκεμβρίου 2023 : Διατήρηση της αξιολόγησης στο BBB και αναθεώρηση των προοπτικών σε θετικές, από σταθερές

: Διατήρηση της αξιολόγησης στο BBB και αναθεώρηση των προοπτικών σε θετικές, από σταθερές 7 Ιουνίου 2024 : Αναβάθμιση σε BBB+, με θετικές προοπτικές

: Αναβάθμιση σε BBB+, με θετικές προοπτικές 6 Δεκεμβρίου 2024 : Αναβάθμιση σε A-, με σταθερές προοπτικές

: Αναβάθμιση σε A-, με σταθερές προοπτικές 23 Μαΐου 2025 : Επιβεβαίωση της αξιολόγησης στο A-, με σταθερές προοπτικές

: Επιβεβαίωση της αξιολόγησης στο A-, με σταθερές προοπτικές 21 Νοεμβρίου 2025: Διατήρηση της αξιολόγησης στο A- και αναθεώρηση των προοπτικών σε θετικές, από σταθερές

Από τον Fitch υπήρξε διπλή αναβάθμιση (BBB > BBB+ > A-) και διατήρηση στην επενδυτική βαθμίδα Α-, με θετική προοπτική στο τέλος της περιόδου.

Moody’s Investors Service

3 Απριλίου 2023 : Διατήρηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης στο Ba1, με θετικές προοπτικές

: Διατήρηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης στο Ba1, με θετικές προοπτικές 29 Σεπτεμβρίου 2023 : Αναβάθμιση σε Baa2, με σταθερές προοπτικές, και σηματοδοτώντας την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα

: Αναβάθμιση σε Baa2, με σταθερές προοπτικές, και σηματοδοτώντας την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα 24 Μαΐου 2024 : Διατήρηση της αξιολόγησης στο Baa2 και αναθεώρηση των προοπτικών σε θετικές, από σταθερές

: Διατήρηση της αξιολόγησης στο Baa2 και αναθεώρηση των προοπτικών σε θετικές, από σταθερές 22 Νοεμβρίου 2024 : Αναβάθμιση σε A3, με σταθερές προοπτικές

: Αναβάθμιση σε A3, με σταθερές προοπτικές 23 Μαΐου 2025 : Επιβεβαίωση της αξιολόγησης στο A3, με σταθερές προοπτικές

: Επιβεβαίωση της αξιολόγησης στο A3, με σταθερές προοπτικές 21 Νοεμβρίου 2025: Επιβεβαίωση της αξιολόγησης στο A3, με σταθερές προοπτικές

Από τον Moody’s έγινε μετακίνηση από μη επενδυτική βαθμίδα (Ba1) σε A3 μέσα σε λιγότερο από δύο έτη, με σταθεροποίηση στην Α.

S&P Global Ratings

1 Σεπτεμβρίου 2023 : Διατήρηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης στο BBB, με θετικές προοπτικές

: Διατήρηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης στο BBB, με θετικές προοπτικές 14 Ιουνίου 2024 : Αναβάθμιση σε BBB+, με θετικές προοπτικές

: Αναβάθμιση σε BBB+, με θετικές προοπτικές 13 Δεκεμβρίου 2024 : Αναβάθμιση σε A-, με σταθερές προοπτικές

: Αναβάθμιση σε A-, με σταθερές προοπτικές 14 Νοεμβρίου 2025: Διατήρηση της αξιολόγησης στο A- και αναθεώρηση των προοπτικών σε θετικές, από σταθερές

Ο οίκος προχώρησε σε διπλή αναβάθμιση εντός 15 μηνών, μετακινώντας την Κύπρο από την κατηγορία BBB στην κατηγορία Α-. Στο τέλος του 2025, η Κύπρος διατηρείται στο A- με θετικές προοπτικές.