Ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε «Α» από «Α-», επικαλούμενος τη σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους, τα διατηρήσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα. Η προοπτική αναθεωρήθηκε σε σταθερή από θετική, ενώ οι βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις επιβεβαιώθηκαν στο S-1.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της αξιολόγησης, οι ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και η οικονομική ανάπτυξη οδήγησαν σε ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, το οποίο εκτιμάται ότι μειώθηκε στο 55,4% του ΑΕΠ το 2025 από 113,6% το 2020. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται, υποχωρώντας κάτω από το 40% του ΑΕΠ έως το 2030.

Παράλληλα, καταγράφεται ενίσχυση του τραπεζικού τομέα, με τη συνεχιζόμενη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και κάλυψης. Ο δείκτης ΜΕΔ μειώθηκε στο 4,2% τον Οκτώβριο του 2025, ενώ ο δείκτης κάλυψης έφθασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τη δυνατότητα των τραπεζών να χρηματοδοτούν την οικονομία και μειώνοντας τους δημοσιονομικούς κινδύνους.

Δημοσιονομικές προοπτικές

Σημειώνεται ακόμα ότι οι προοπτικές των δημόσιων οικονομικών παραμένουν θετικές, με βασικούς μοχλούς τα ισχυρά έσοδα από τη φορολογία εταιρειών — ενισχυμένα από τη μετεγκατάσταση εταιρειών τεχνολογίας — και την ανθεκτική αγορά εργασίας.

Μετά το δημοσιονομικό πλεόνασμα 4,1% του ΑΕΠ το 2024, εκτιμάται ότι και το 2025 καταγράφηκε πλεόνασμα περίπου 3,3% του ΑΕΠ, παρά τις δαπάνες που σχετίζονται με το Ταμείο Εθνικής Αλληλεγγύης, τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2025 στην επαρχία Λεμεσού και τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών.

Η φορολογική μεταρρύθμιση, που περιλαμβάνει αύξηση του εταιρικού φόρου αλλά και ελαφρύνσεις για τα μεσαία εισοδήματα, δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς τις μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές επιπτώσεις. Παρά ταύτα, αναμένεται συνέχιση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων, περίπου 3,1% του ΑΕΠ το 2026 και 3,4% το 2027, τα οποία προβλέπεται να παραμείνουν άνω του 1% του ΑΕΠ έως το 2030.

Οι βασικοί δημοσιονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με αυξημένες ανάγκες δαπανών για κλιματική προσαρμογή, υποδομές, άμυνα και γήρανση του πληθυσμού. Ωστόσο, αναφέρεται ότι η ισχυρή δημοσιονομική θέση της χώρας προσφέρει περιθώρια αντιμετώπισης πιθανών οικονομικών πιέσεων.

Η κυπριακή οικονομία διατηρεί ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 3,5% το 2025 μετά από 3,9% το 2024, κυρίως λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης, της αύξησης των πραγματικών μισθών και των επενδύσεων. Για το 2026 προβλέπεται ανάπτυξη 3,1%, με στήριξη από την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ανεργία διαμορφώθηκε στο 4,3%, το χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν δύο δεκαετιών, ενώ ο πληθωρισμός παρέμεινε χαμηλός στο 0,8% το 2025 και αναμένεται να προσεγγίσει το 2% έως το 2027. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα παραμείνει κοντά στο 3%, με στήριξη από τις ιδιωτικές επενδύσεις και τους τομείς του τουρισμού και της τεχνολογίας.

Εξωτερικοί κίνδυνοι

Παρά τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, ο Scope αναφέρει ότι η αξιολόγηση της Κύπρου περιορίζεται από τον μικρό και ανοικτό χαρακτήρα της οικονομίας, τα εξωτερικά ελλείμματα και τις διαρθρωτικές ευπάθειες του τραπεζικού τομέα.

Ο άμεσος αντίκτυπος από τους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει μέχρι στιγμής περιορισμένος, καθώς οι κυπριακές εξαγωγές αφορούν κυρίως υπηρεσίες. Πιθανές επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν κυρίως μέσω της ασθενέστερης ζήτησης από ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η σταθερή προοπτική, όπως αναφέρεται, αντανακλά την εκτίμηση ότι οι ισχυρές δημοσιονομικές και οικονομικές επιδόσεις εξισορροπούνται από τις διαρθρωτικές προκλήσεις.

Χριστοδουλίδης: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα»

Η Κυβέρνηση συνεχίζει με την ίδια υπευθυνότητα, τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκο Scope Ratings.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι ο οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε τοπικό και ξένο νόμισμα, καθώς και το μη εξασφαλισμένο χρέος υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, στη βαθμίδα Α από Α-.

«Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα. Πάνω απ’ όλα η Κύπρος», έγραψε ο Πρόεδρος.

Πώς σχολιάζει ο υπουργός Οικονομικών

Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να χαιρετίσω μια ακόμα σημαντική αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτή τη φορά από τον οίκο αξιολόγησης «Scope Ratings».

Η αναβάθμιση της δανειοληπτικής αξιοπιστίας της Κύπρου από Α- σε Α, η αναθεώρηση των προοπτικών της κυπριακής οικονομίας από θετικές σε σταθερές με την παράλληλη όμως επιβεβαίωση των βραχυπρόθεσμων αξιολογήσεων του Οίκου σε τοπικό και ξένο νόμισμα, αποτελεί ακόμα μια ισχυρή απόδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνουν στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης οι μεγάλοι Οίκοι Αξιολόγησης, περιλαμβανομένου και αυτών που δεν διατηρούν συμβατική σχέση με τη Δημοκρατία, όπως ο Οίκος «Scope Ratings».

Οι συνέχεις αναβαθμίσεις της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας και η κατάταξη της στην επενδυτική βαθμίδα «Α» από όλους τους μεγάλους Οίκους, αντικατοπτρίζει όχι μόνο το αξιόχρεο της κυπριακής Δημοκρατίας στις διεθνείς αγορές, αλλά και τη δυναμικη της κυπριακής οικονομίας. Μια δυναμική που επιβεβαιώθηκε εμφαντικά στην πράξη κατά την τελευταία πλήρως επιτυχημένη έκδοση του νέου 10ετους ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει με την ίδια συνέπεια να εφαρμόζει την οικονομική της πολιτική που οδηγεί στη συνεχή σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη, με γνώμονα τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, εστιάζοντας στη συνεχή μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ που επιτρέπει την ανάπτυξη σημαντικών πρωτοβουλιών για ουσιαστική στήριξη των πολιτών και ειδικά των μη προνομιούχων κοινωνικών τάξεων μέσα από ευαίσθητες οικονομικές πολιτικές.

ΚΥΠΕ