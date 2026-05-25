Τρεις παλιές καραβάνες στέλλει και στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων η εκλογική περιφέρεια Πάφου, μετά τις χθεσινές εκλογές. Χαράλαμπος Πάζαρος από τον ΔΗΣΥ, Βαλεντίνος Φακοντής από το ΑΚΕΛ και Χρύσανθος Σαββίδης από το ΔΗΚΟ, κέρδισαν χθες την επανεκλογή τους και θα βρεθούν για δεύτερη πενταετία στα έδρανα της εθνικής αντιπροσωπείας.

Αντιθέτως, η δεύτερη βουλευτής Πάφου του ΔΗΣΥ, Νικολέτα Κωνσταντίνου και ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρης Μπάρος, θα πάρουν το βάπτισμα του πυρός στο βουλευτικό αξίωμα μετά την χθεσινή εκλογική διαδικασία.