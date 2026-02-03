Την τρίτη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει η Κύπρος, με επίπεδα αισθητά χαμηλότερα από τον μέσο όρο τόσο της ΕΕ όσο και της Ευρωζώνης, ανήρτησε στο Χ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος βρίσκεται ήδη σε χαμηλά επίπεδα, είναι «ιδιαίτερα σημαντικό ότι η πτωτική του πορεία συνεχίζεται», με ετήσια μείωση 6,1 ποσοστιαίων μονάδων, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αποτελεί σαφή ένδειξη ανθεκτικότητας και υπεύθυνου οικονομικού σχεδιασμού.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η πορεία της κυπριακής οικονομίας «επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η συνετή και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική φέρνει μετρήσιμα αποτελέσματα», προσθέτοντας ότι ο στόχος για δημόσιο χρέος κάτω από το 60% του ΑΕΠ επιτεύχθηκε ένα χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε θωράκιση της οικονομίας, ενίσχυση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας και χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Παράλληλα, δημιουργείται μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για στήριξη της μεσαίας τάξης και για επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η παιδεία, το στεγαστικό και το κοινωνικό κράτος.