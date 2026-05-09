Υπό ισχυρή πολιτική πίεση βρίσκεται ο Κιρ Στάρμερ μετά τις βαριές απώλειες των Εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές στη Βρετανία, με τον Βρετανό πρωθυπουργό να εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του παρά τις εσωκομματικές αντιδράσεις.

Αυτός ήταν ο λόγος που έφερε πίσω στην κυβέρνηση βαριά χαρτιά του Εργατικού Κόμματος όπως ο Γκόρντον Μπράουν και Χάριετ Χάρμαν.

Το Νο. 10 ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός είχε προσλάβει τον πρώην πρωθυπουργό και τον πρώην αναπληρωτή ηγέτη ως συμβούλους μετά την ήττα των Εργατικών στις τοπικές εκλογές, όπου το κόμμα κατέρρευσε με τα χειρότερα αποτελέσματα στην ιστορία του.

Η ανακοίνωση του Σαββάτου ήρθε καθώς ο Σερ Κιρ αντιμετώπισε πιέσεις για παραίτηση από 30 βουλευτές των Εργατικών.

Ο Μπράουν διορίστηκε ως ο νέος ειδικός απεσταλμένος της κυβέρνησης για τα παγκόσμια οικονομικά, για να βοηθήσει στην «ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της χώρας».

Η Βαρώνη Χάρμαν προσλήφθηκε ως σύμβουλος της Ντάουνινγκ Στριτ για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και για την αντιμετώπιση του «δομικού μισογυνισμού» στην κοινωνία.

Ο Μπράουν, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2007 έως το 2010, είναι μια πιο αριστερή φωνή, ενώ η βαρόνη Χάρμαν θεωρείται κεντρώα των Εργατικών.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή προκάλεσε κριτική μεταξύ των βουλευτών των Εργατικών, οι οποίοι αμφισβήτησαν πώς η επαναφορά πολιτικών από σχεδόν 30 χρόνια πριν ήταν η απάντηση στα τρέχοντα προβλήματα του κόμματος.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, του οποίου το Μεταρρυθμιστικό κόμμα ήταν ο κύριος νικητής στις τοπικές εκλογές της Πέμπτης (7/5), λαμβάνοντας περισσότερες από 1.400 έδρες στην Αγγλία και καθιστώντας το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στην Ουαλία, δήλωσε ότι η επιστροφή του κ. Μπράουν έδειξε ότι οι Εργατικοί είναι «καταδικασμένοι».

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη θέση, θα επιχειρήσει να επανεκκινήσει την πρωθυπουργία του για τρίτη φορά στη θητεία του τη Δευτέρα (11/5), με μια ομιλία στην οποία θα παρουσιάσει τους Εργατικούς ως το κόμμα της νεολαίας.

Θα είναι μια καθοριστική ομιλία, με ορισμένους βουλευτές να λένε ότι θα αποφασίσουν αν θα διατηρήσουν την υποστήριξή τους στον Σερ Κιρ αφού ακούσουν τι έχει να πει.

