Η Κύπρος ζήτησε δάνειο 1 δισ. από τις αγορές μέσω νέου δεκαετούς Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου (ΕΜΤΝ) για να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του 2026 και οι επενδυτές τής πρόσφεραν €16,5 δισ. Τελικά, δανείστηκε €1δισ. και, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών και το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, «το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα ψηλό, καθώς ξεπέρασε κατά πολύ και από νωρίς το ζητούμενο από την Δημοκρατία ποσό.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε στο συνολικό ποσό των σχεδόν €16.5 δισ., που αποτελεί το ιστορικά ψηλότερο ποσό που έχει επιτευχθεί ποτέ σε έκδοση της Δημοκρατίας. Η διαφορά τιμής (spread) με τα επιτόκια βάσης mid-swaps ήταν 44 μονάδες βάσης (0,44%), κάτι το οποίο αποτελεί ιστορικό χαμηλό για την Κυπριακή Δημοκρατία. Το τελικό επιτόκιο καθορίστηκε στο 3,25%».

Το γεγονός αυτό, αναφέρεται στην ανακοίνωση, «αντανακλά στην ορθή οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, η οποία δημιουργεί συνθήκες οικονομικής σταθερότητας και ασφάλειας για τους επενδυτές. Η επιτυχία της έκδοσης αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των διεθνών και εγχώριων επενδυτών στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα και των συνεχόμενων αναβαθμίσεων της κυπριακής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης, και έχει σήμερα επιδειχθεί εκ νέου με την έκδοση του νέου 10-ετούς ομολόγου με πολύ ευνοϊκούς όρους (3,25% επιτόκιο). Η δημοσιονομική πειθαρχία και τα ανθεκτικά θεμελιώδη δεδομένα της κυπριακής οικονομίας έχουν οδηγήσει στο πολύ καλό αυτό αποτέλεσμα που οδηγεί στην μείωση του κόστους δανεισμού του κράτους και στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές». Η ανακοίνωση καταλήγει «η συνετή δημοσιονομική και μακροοικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση με έμφαση σε πολιτικές που δημιουργούν σταθερότητα και ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσουν σε ανάλογα και καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον».

Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, με γραπτή ανακοίνωση υπέδειξε ότι «η διακεκριμένη επιτυχία της έκδοσης αντανακλά την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι αγορές στην κυπριακή οικονομία ως απότοκο της ορθολογικής οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η Κυβέρνηση, η οποία βασίζεται στη δημοσιονομική πειθαρχία και στις αναπτυξιακές πρακτικές, αλλά και της δυναμικής και της ανθεκτικότητας που εμφανίζει η κυπριακή οικονομία μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο σοβαρές προκλήσεις και αβεβαιότητες».

Με γνώμονα πάντα τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αναφέρει στη γραπτή δήλωση, «η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει την οικονομική πολιτική της που οδηγεί στη συνεχή, σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη που δημιουργούν ελκυστικές συνθήκες για προσέλκυση ξένων και εγχώριων επενδύσεων, εστιάζοντας στη συνεχή μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, γεγονός που επιτρέπει την αποδέσμευση περισσότερων οικονομικών δυνατότητων για εμβάθυνση της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης προς όφελος των ασθενέστερων και μεσαίων τάξεων της κοινωνίας».