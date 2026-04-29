Ο πιο γρήγορος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν είναι να ξαναρχίσουν οι συγκρούσεις. Οι μουλάδες που κυβερνούν το Ιράν πιστεύουν ακόμα ότι μπορούν να βγουν νικητές. Για αυτούς η επιβίωση και μόνο θα ήταν θρίαμβος. Αυτοί οι φανατισμένοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την ευημερία των Ιρανών. Αν εξακολουθούν να βρίσκονται στην εξουσία όταν τελειώσει ο πόλεμος, θα επιστρέψουν στις “διαβολικές” τους πρακτικές, ανεξάρτητα από όποιες συμφωνίες μπορεί να έχουν γίνει.

Ζητώντας επανειλημμένα μια συμφωνία, οι ΗΠΑ έχουν δώσει στους αντιπάλους και τους συμμάχους τους την εντύπωση ότι χρειάζονται απεγνωσμένα να τελειώσει ο πόλεμος λόγω παγκόσμιων και εσωτερικών πολιτικών πιέσεων. Η ραγδαία αύξηση των τιμών του πετρελαίου και η έλλειψη στην προσφορά του αργού επιβαρύνουν όλο και περισσότερο τις οικονομίες παγκοσμίως. Ωστόσο, δεν επηρεάζεται μόνο ο τομέας της ενέργειας. Οι αρνητικές επιπτώσεις στα λιπάσματα πλήττουν το κόστος και την προσφορά των τροφίμων, ιδιαίτερα στις φτωχότερες χώρες.

Οι ΗΠΑ έκαναν ένα τεράστιο λάθος εφαρμόζοντας μια πρόωρη κατάπαυση του πυρός. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ χρειάζονταν δύο ακόμη εβδομάδες επιχειρήσεων για να χτυπήσουν όλους τους στόχους. Η πρόωρη παύση των εχθροπραξιών έκανε τους μουλάδες να πιστέψουν ότι μπορούν να μας αντέξουν, παρά τις τρομακτικές καταστροφές που έχει υποστεί το Ιράν.

Ας το ξαναπώ: δεν έχουμε να κάνουμε με λογικούς ανθρώπους. Δεδομένης αυτής της ζοφερής πραγματικότητας, η πορεία της δράσης είναι σαφής. Όχι άλλες διαπραγματεύσεις με αυτή την κυβέρνηση: είτε τετ α τετ είτε τηλεφωνικά. Να συνεχιστεί και ενισχυθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών. Να δεσμευθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί Ιρανών αξιωματούχων, ιδίως αυτών που ανήκουν στους Φρουρούς της Επανάστασης. Πολύ σημαντικό, όμως, είναι να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί και να εξουδετερωθούν οι στόχοι που είχαν μπει εξαρχής στο στόχαστρο.

Μόνο με αυτές τις κινήσεις θα ανατραπεί το φρικτό καθεστώς της Τεχεράνης από τμήματα του ιρανικού στρατού, που δεν έχουν μολυνθεί πλήρως από εξτρεμιστές. Οι ΗΠΑ (το Ισραήλ, σίγουρα) μάλλον έχουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με δυσαρεστημένα άτομα στον ιρανικό στρατό. Αλλά δεν θα κινηθούν αν δεν είναι απολύτως σίγουροι ότι δεν θα τους εγκαταλείψουμε.

Το ιστορικό των ΗΠΑ σε αυτό το θέμα δεν είναι καθόλου ελπιδοφόρο. Αρνηθήκαμε να υποστηρίξουμε τη μεγάλη εξέγερση του 2009. Αντιθέτως, ο πρόεδρος Ομπάμα κατέστησε σαφές ότι ήθελε να διαπραγματευτεί με τους μουλάδες. Νωρίτερα φέτος, παροτρύναμε τους Ιρανούς να βγουν στους δρόμους, λέγοντάς τους ότι τους υποστηρίζαμε. Αλλά όταν το έκαναν, δεν επιτεθήκαμε αμέσως στο καθεστώς.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι συνεχείς προσπάθειές της Ουάσινγκτον να διαπραγματευτεί με το καθεστώς της Τεχεράνης μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να επιβιώσει και να έχει τη δυνατότητα να τιμωρήσει όσους του αντιτάχθηκαν. Οι ΗΠΑ πρέπει να διασφαλίσουν ότι το καθεστώς θα πέσει, οι Φρουροί της Επανάστασης και άλλες κρατικές δυνάμεις ασφαλείας θα εξαλειφθούν και μια νέα κυβέρνηση θα αναλάβει την εξουσία.

Οι αντίπαλοι του καθεστώτος που βρίσκονται στους κύκλους των Ενόπλων Δυνάμεων θα αναλάβουν τη δράση που απαιτείται μόνο αν είναι σίγουροι ότι οι ΗΠΑ δεν θα τους προδώσουν.

