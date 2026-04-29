Στα επιτόκια της ΕΚΤ, στις εξαγορές, στη Eurolife Ζωής, στα μερίσματα και στους αναβαλλόμενους φόρους αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.

Ο κ. Καραβίας είπε ότι το 2026 θα είναι έτος απορρόφησης των εξαγορών για τη Eurobank, η οποία έχει πλέον δημιουργήσει ενεργητικό σχεδόν 110 δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε, η τράπεζα παρακολουθεί τις αγορές και θα εξετάσει οποιαδήποτε ενδιαφέρουσα ευκαιρία, ωστόσο προτεραιότητα είναι η λειτουργική ενοποίηση των εξαγορών που έχουν ήδη γίνει.

Για τα επιτόκια της ΕΚΤ, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank σημείωσε ότι η αγορά αναμένει ήπια αύξηση, η οποία ενδέχεται να μην είναι μεγάλη λόγω των πιέσεων στους ρυθμούς ανάπτυξης.

Συνέδεσε τις εκτιμήσεις με την κρίση στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις προκαλούν ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό και καθοδικές στην ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Όπως είπε, ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού είναι υπαρκτός, δημιουργώντας δύσκολη συγκυρία για τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις για την τράπεζα, ο κ. Καραβίας εκτίμησε ότι αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% θα μπορούσε να ενισχύσει τα καθαρά έσοδα τόκων κατά περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με μεγάλη πλειοψηφία, το υπόλοιπο μερίσματος σε μετρητά και το νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών. Η Eurobank έχει ήδη διανείμει ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 170 εκατ. ευρώ, ενώ θα ακολουθήσει διανομή 258,67 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Παράλληλα, θα διανεμηθεί ποσό έως 288 εκατ. ευρώ μέσω προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο, όπως εξήγησε ο κ. Καραβίας, αυξάνει την εσωτερική αξία των μετοχών, καθώς οι μετοχές που αγοράζονται θα ακυρωθούν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ίδιο μοτίβο διανομών αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια, με περίπου 60% σε μετρητά και 40% μέσω αγορών ιδίων μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης την ακύρωση 28.097.019 ιδίων μετοχών από το προηγούμενο πρόγραμμα αγοράς. Το νέο πρόγραμμα, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της ΕΚΤ, δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και θα έχει διάρκεια έως 12 μήνες από την έγκρισή του.

Για τη Eurolife Ζωής, ο κ. Καραβίας ανέφερε ότι αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα του Ομίλου κατά 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Αναφερόμενος στους αναβαλλόμενους φόρους, είπε ότι το ποσοστό τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας διαμορφώνεται περίπου στο 32%, το χαμηλότερο μεταξύ των συστημικών τραπεζών, με την αξία τους να ανέρχεται περίπου στα 3 δισ. ευρώ.

Capital.gr