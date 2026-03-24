Πλατινένιος χορηγός στην ετήσια εκδήλωση 2026 Keynote Annual Event του Propeller Club of the United States – Port of Limassol

Τη διαχρονική και στρατηγική της δέσμευση στον ναυτιλιακό τομέα επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά η Eurobank, στηρίζοντας ως πλατινένιος χορηγός το 2026 Keynote Annual Event του Propeller Club of the United States – Port of Limassol, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Amin Toufani, διεθνώς αναγνωρισμένος για το έργο του στη συνεχή προσαρμοστικότητα των οργανισμών στην τεχνητή νοημοσύνη, στις εκθετικές τεχνολογίες και στη στρατηγική τους όσον αφορά τη καινοτομία. Η παρουσία του στην Κύπρο σηματοδότησε μια σπάνια ευκαιρία άμεσης επαφής της τοπικής αγοράς με έναν διεθνώς αναγνωρισμένο thought leader. Μέσα από την ομιλία του, αναδείχθηκε η αυξανόμενη σημασία της προσαρμοστικότητας ως κρίσιμης ικανότητας για οργανισμούς που καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα περιβάλλον ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, γεωπολιτικών προκλήσεων και ενεργειακής μετάβασης, προσφέροντας πολύτιμες κατευθύνσεις για τη στρατηγική λήψη αποφάσεων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Στέφανος Κασσιανίδης, Senior General Manager της Eurobank, υπογράμμισε τη σταθερή στήριξη της Τράπεζας προς τη ναυτιλία, έναν από τους βασικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της Κύπρου στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στρατηγική εξέλιξη της Eurobank στην κυπριακή αγορά, επισημαίνοντας ότι η δημιουργία της Eurobank Limited, μέσω της εξαγοράς και συγχώνευσης της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Cyprus, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επένδυση στον τραπεζικό τομέα της χώρας, οδηγώντας στη δημιουργία του μεγαλύτερου τραπεζικού και ασφαλιστικού οργανισμού στην Κύπρο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ηγετικό ρόλο της Eurobank στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, με την Τράπεζα να προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες του κλάδου, ενισχύοντας ενεργά τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας.

Η Eurobank επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον διάλογο, την καινοτομία και τη διεθνή διασύνδεση της κυπριακής ναυτιλίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περαιτέρω εδραίωση της Κύπρου ως διεθνούς ναυτιλιακού και επιχειρηματικού κέντρου.