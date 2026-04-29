Τη μεγαλύτερη πρόκληση μετά την πανδημία αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει τις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών και δημιουργεί αβεβαιότητα ενόψει της θερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αερομεταφορείς έχουν μέχρι στιγμής περιορίσει μέρος του κόστους μέσω αντισταθμιστικών μέτρων, παρά την αύξηση σχεδόν 84% στην τιμή των καυσίμων αεροσκαφών από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, Willie Walsh, προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος δελτίου στον εφοδιασμό καυσίμων, ιδιαίτερα στην Ασία και την Ευρώπη, εάν ο πόλεμος δεν τερματιστεί σύντομα. Διευκρίνισε, πάντως, ότι η προσφορά παραμένει προς το παρόν ισχυρή.

Ο Walsh σημείωσε ότι η κατάσταση δεν έχει λάβει διαστάσεις αντίστοιχες της πανδημίας COVID-19, η οποία προκάλεσε κατάρρευση της ταξιδιωτικής ζήτησης και ζημιές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στον κλάδο. Όπως είπε, το σημερινό πρόβλημα αφορά κυρίως το κόστος, ενώ η υποκείμενη ζήτηση για ταξίδια παραμένει ισχυρή.

Οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν, ωστόσο, ότι τα αντισταθμιστικά μέτρα που είχαν εξασφαλίσει καθορισμένες τιμές αρχίζουν να εξαντλούνται. Η αβεβαιότητα επηρεάζει και τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών, καθώς ορισμένοι καθυστερούν τις κρατήσεις ή επιλέγουν προορισμούς πιο κοντά στην πατρίδα τους.

Η Υπουργός Ενέργειας της Σουηδίας, Έμπα Μπους, εξέδωσε έγκαιρη προειδοποίηση για πιθανές ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών, παρά την καλή τρέχουσα προσφορά, καλώντας τους πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Αντίθετα, ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, υποβάθμισε τις ανησυχίες, δηλώνοντας ότι ο κίνδυνος διακοπής του εφοδιασμού υποχωρεί, βάσει των επαφών της εταιρείας με προμηθευτές στην Ευρώπη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Wizz Air, Jozsef Varadi, ανέφερε ότι οι καλοκαιρινές κρατήσεις παραμένουν ισχυρές, αλλά προειδοποίησε ότι ακόμη και ο τερματισμός της σύγκρουσης δεν θα οδηγήσει άμεσα σε επιστροφή των τιμών των καυσίμων στα προηγούμενα επίπεδα.

Την ίδια ώρα, η easyJet και ο ταξιδιωτικός πράκτορας TUI ανακοίνωσαν μειώσεις στις μελλοντικές κρατήσεις και προειδοποίησαν για επιπτώσεις στα κέρδη.

Οι Air France-KLM, IAG και Lufthansa αναμένεται να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου από αυτή την εβδομάδα, έχοντας ήδη αυξήσει τις τιμές και μειώσει τη χωρητικότητα πτήσεων ως απάντηση στις επιπτώσεις του πολέμου.

ΚΥΠΕ