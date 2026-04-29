Η RE/MAX Κύπρου ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην RealtyOn Expo 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Μαΐου 2026, όπου θα παρουσιάσει ένα επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο από off-market ακίνητα και Αποκλειστικά Ακίνητα που δεν είναι διαθέσιμα μέσω άλλων μεσιτικών γραφείων.

Με κεντρικό μήνυμα «Αποκλειστικά ακίνητα που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού», η RE/MAX αναδεικνύει ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα στην κυπριακή αγορά ακινήτων: την πρόσβαση σε ακίνητα που δεν διαφημίζονται πουθενά αλλού.

Μια διαφορετική προσέγγιση στο Real Estate

Σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά, όπου τα περισσότερα ακίνητα προωθούνται ταυτόχρονα σε πολλαπλές πλατφόρμες, η RE/MAX Κύπρου έχει επιλέξει στρατηγικά να επενδύσει στη δημιουργία ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου αποκλειστικών αναθέσεων. Τα ακίνητα αυτά διαχειρίζονται αποκλειστικά από τη RE/MAX, επιτρέποντας καλύτερη τιμολόγηση, στοχευμένη προβολή και πιο γρήγορη ολοκλήρωση των συναλλαγών.

Οι επισκέπτες του περιπτέρου της RE/MAX στην έκθεση θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν:

Off-market επενδυτικές ευκαιρίες

Αποκλειστικά οικιστικά και εμπορικά ακίνητα

Οικόπεδα υψηλής ζήτησης και αναπτυξιακή γη

Επιλεγμένες πολυτελείς κατοικίες σε προνομιακές τοποθεσίες

Γιατί η αποκλειστικότητα κάνει τη διαφορά

Σύμφωνα με τη RE/MAX Κύπρου, η αποκλειστικότητα δεν αποτελεί απλώς έναν όρο μάρκετινγκ — αλλά μια δομημένη στρατηγική που ωφελεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Για τους πωλητές, εξασφαλίζει μια δωρεάν Εκτίμηση Τιμής ακινήτου, στοχευμένη προώθηση και επαγγελματική διαχείριση των διαπραγματεύσεων. Για τους αγοραστές, προσφέρει πρόσβαση σε σωστά τιμολογημένα ακίνητα και αποφυγή χάσιμου χρόνου με υπερτιμημένα ακίνητα και πωλητές που αλλάζουν γνώμη.

Η προσέγγιση αυτή έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της RE/MAX Κύπρου, ενισχύοντας τη θέση της ως το κορυφαίο δίκτυο ακινήτων στο νησί.

Στην κατάλληλη στιγμή για την αγορά

Η συμμετοχή στην έκθεση ακινήτων RealtyOn πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου η αγορά ακινήτων στην Κύπρο συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον τόσο τοπικών όσο και διεθνών επενδυτών, χάρη στις αναπτυξιακές προοπτικές και τη συνεχιζόμενη ζήτηση για ποιοτικά ακίνητα.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι σύμβουλοι της RE/MAX Κύπρου θα είναι διαθέσιμοι για να συζητήσουν τάσεις της αγοράς, επενδυτικές στρατηγικές και εξατομικευμένες ευκαιρίες, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στο αποκλειστικό της χαρτοφυλάκιο.

Επισκεφθείτε τη RE/MAX στη RealtyOn 2026

Η RE/MAX Κύπρου προσκαλεί επενδυτές, αγοραστές και επαγγελματίες του κλάδου να επισκεφθούν το περίπτερό της και να ανακαλύψουν Ακίνητα που δεν θα βρουν πουθενά αλλού.

www.remax.com.cy

Τηλ. 8000 7000