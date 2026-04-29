Ποσότητα κάνναβης, βάρους περίπου τριών κιλών, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στο πλαίσιο ενεργειών που πραγματοποιούνται για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών που εισάγονται στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για πακέτο που αφίχθηκε στην Κύπρο μέσω αεροδρομίου και περιείχε κάνναβη συνολικού βάρους 2 κιλών και 900 γραμμαρίων.

Το πακέτο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων που διενεργούνται συστηματικά από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές, στο πλαίσιο των προσπαθειών για εντοπισμό και πάταξη της εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας.