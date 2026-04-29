Σε φάση αναδιάρθρωσης του δικτύου της στην Ελλάδα και στοχευμένης ανάπτυξης σε Ελλάδα και εξωτερικό βρίσκεται η Coffee Island, με πλάνο για περίπου 25 νέα καταστήματα μέσα στην επόμενη διετία.

Η πατρινή αλυσίδα καφεστίασης, του επιχειρηματία Βαγγέλη Λιόλιου, προχωρά παράλληλα σε ανανέωση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, με νέα ροφήματα που απευθύνονται κυρίως σε νεότερους καταναλωτές, όπως η Gen Z και, σε βάθος χρόνου, η Gen Alpha.

Ο CMO της εταιρείας, Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος, περιγράφει μια πιο συγκρατημένη αγορά το 2026, με μικρή μείωση στις παραγγελίες των καταστημάτων, χωρίς όμως περαιτέρω επιδείνωση.

Την ίδια ώρα, η Coffee Island αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς το κόστος μεταφοράς container, που είχε εκτοξευθεί έως τις 15.000 ευρώ στην αρχή των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, κινείται εκ νέου ανοδικά, προς τις 6.000-6.500 ευρώ.

Η εταιρεία δηλώνει ότι απορροφά σημαντικό μέρος του κόστους σε μεταφορές και πρώτες ύλες, ώστε να προστατεύσει το δίκτυο franchise και τον τελικό καταναλωτή. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η Coffee Island διατηρεί μερίδιο αγοράς περίπου 30%.

Κεντρικό στοιχείο της νέας φάσης ανάπτυξης αποτελεί η ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα, η οποία αποκαλύπτεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη. Περιλαμβάνει νέα υλικά, χρώματα και στήσιμο, με σημείο συνέχειας το εμβληματικό λουλούδι της αλυσίδας.

Παράλληλα, η εταιρεία επαναξιολογεί σημεία που λειτουργούν για 10-15 χρόνια, ενώ δοκιμάζει δύο νέα concepts: ένα μοντέλο καφετέριας και artisanal convenience store στη Θεσσαλονίκη και ένα all-day format στην Πάτρα, με brunch, non-alcoholic κοκτέιλ και φαγητό.

Στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, η Coffee Island λάνσαρε από το Πάσχα τρία νέα προϊόντα — matcha, hojicha και ube — σε τιμή 4,50 ευρώ. Τα προϊόντα αυτά στοχεύουν σε κοινό που αναζητά εμπειρία πέρα από τον κλασικό καφέ, με έμφαση στη γεύση, την εικόνα και τη digital αφήγηση.

Στο εξωτερικό, η Coffee Island δραστηριοποιείται σήμερα σε 14 αγορές, μεταξύ των οποίων Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Καναδάς, Ελβετία, Κύπρος, Αίγυπτος, Ινδία, Ιράκ, Ντουμπάι, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Στη Γαλλία, όπου εισήλθε στις αρχές του 2026, το πλάνο προβλέπει 10-15 καταστήματα μέσα σε τρία χρόνια. Στην Ινδία διαθέτει ήδη 10 καταστήματα, με στόχο άλλα 10 σε ορίζοντα ενός έτους, ενώ στην Αίγυπτο λειτουργεί δικό της roastery στο Κάιρο.

Στην Ιορδανία, το κατάστημα στο Αμάν παραμένει έτοιμο αλλά δεν έχει ανοίξει λόγω της σύρραξης στην περιοχή. Στο Ντουμπάι, οι συζητήσεις για επέκταση έχουν επίσης παγώσει λόγω των πολεμικών εξελίξεων.

Στο επιχειρησιακό επίπεδο, το delivery έχει υποχωρήσει στο 25% των πωλήσεων, ενώ το 75% έχει επιστρέψει στη σάλα, εξέλιξη που η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει μέσω του καφεκοπτείου.

Για το 2025, ο κύκλος εργασιών της Coffee Island εκτιμάται ότι έκλεισε στα 41,5 εκατ. ευρώ, με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Η εταιρεία επεξεργάζεται 1.900 τόνους καφέ ετησίως μέσω Direct Trade και συνεχίζει να επενδύει στο εργοστάσιό της στην Πάτρα.

