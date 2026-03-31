ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΗ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, COUNTRY GENERAL MANAGER

Ο Country General Manager, Χάρης Ευριπίδου, εξηγεί ότι η Coffee Island διαθέτει ήδη ένα ισχυρό DNA και βαθιά ριζωμένη σχέση με τον καφέ και «αυτό που επιδιώκουμε τώρα είναι να αξιοποιήσουμε αυτή τη βάση, να φέρουμε νέα ενέργεια και να μετουσιώσουμε τη δυναμική του brand σε ακόμα μεγαλύτερη αξία για τον καταναλωτή και τους συνεργάτες, ειδικά σε μια εποχή όπου οι νέες γενιές διαμορφώνουν νέες συνήθειες και νέα πρότυπα στην κατανάλωση καφέ».

Αναλαμβάνετε την ηγεσία της Coffee Island σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων αλλά και ευκαιριών. Ποια στοιχεία της μέχρι σήμερα επαγγελματικής σας διαδρομής θεωρείτε ότι σας έχουν προετοιμάσει περισσότερο για αυτόν τον ρόλο;

Η πορεία μου στον χώρο του καφέ και του franchising μού έχει προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι χρειάζεται ένα σύγχρονο brand για να αναπτυχθεί με συνέπεια. Η εμπειρία μου στην ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα coffee franchise networks της Κύπρου με βοήθησε να κατανοήσω σε βάθος την αγορά, τη λειτουργία των καταστημάτων και τη σημασία της ουσιαστικής υποστήριξης προς το δίκτυο.

Η Coffee Island διαθέτει ένα ισχυρό DNA και βαθιά ριζωμένη σχέση με τον καφέ. Αυτό που επιδιώκουμε τώρα είναι να αξιοποιήσουμε αυτή τη βάση, να φέρουμε νέα ενέργεια και να μετουσιώσουμε τη δυναμική του brand σε ακόμα μεγαλύτερη αξία για τον καταναλωτή και τους συνεργάτες, ειδικά σε μια εποχή όπου οι νέες γενιές διαμορφώνουν νέες συνήθειες και νέα πρότυπα στην κατανάλωση καφέ.

Έχετε συνδέσει το όνομά σας με στρατηγικές ανάπτυξης και οργανωτικό μετασχηματισμό. Πώς θα περιγράφατε τη δική σας φιλοσοφία ηγεσίας και ποιο αποτύπωμα επιδιώκετε να αφήσετε στην εταιρεία;

Πιστεύω σε μια ηγεσία που δεν περιορίζεται να πετυχαίνει στόχους, αλλά να δημιουργεί τις συνθήκες ώστε ο οργανισμός να εξελίσσεται διαρκώς. Η δική μου φιλοσοφία στηρίζεται σε μια καθαρή στρατηγική, σε ισχυρές δομές και σε μια κουλτούρα συνεργασίας, υψηλών προδιαγραφών και ενεργής συμμετοχής όλων.

Στο νέο κεφάλαιο της Coffee Island Cyprus στοχεύω να φανεί ξεκάθαρα η αλλαγή ρυθμού: περισσότερη εξωστρέφεια, μεγαλύτερη επαφή με τη νέα γενιά καταναλωτών, σύγχρονος τρόπος σκέψης και μια ενέργεια που αντανακλάται σε όλα τα σημεία επαφής του brand.

Ποιο είναι το βασικό σας όραμα για την Coffee Island Cyprus την «επόμενη ημέρα»; Ποιες προτεραιότητες τίθενται άμεσα και ποιες εντάσσονται σε έναν μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό;

Η Coffee Island έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κυπριακού κοινού. Στόχος μας τώρα είναι να περάσουμε σε μια νέα εποχή ενισχύοντας σταθερά την ποιότητα της εμπειρίας και την ταυτότητα του brand.

Άμεσα, προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της λειτουργικής αριστείας ώστε κάθε κατάστημα να προσφέρει μια σύγχρονη, συνεπή εμπειρία καφέ.

Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, εργαζόμαστε για την περαιτέρω ενίσχυση της μάρκας, την εξέλιξη του προϊόντος και τη δημιουργία ενός ακόμη πιο ζωντανού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, ικανού να εμπνέει τους συνεργάτες και να συνδέεται ουσιαστικά με τις νέες γενιές που αποτελούν το μέλλον της αγοράς.

Μιλάτε συχνά για ανάπτυξη με ουσία και όχι μόνο με αριθμούς. Πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη για ένα ισχυρό brand καφέ;

Η ανάπτυξη με ουσία σημαίνει ότι το brand μεγαλώνει με τρόπο που δημιουργεί πραγματική αξία για όλους: για το δίκτυο, για τους συνεργάτες και για τον καταναλωτή. Δεν είναι μόνο θέμα αριθμού καταστημάτων. Είναι θέμα ποιότητας δικτύου, βιωσιμότητας των συνεργατών και συνοχής της εμπειρίας που προσφέρει το brand. Για εμάς, αυτό σημαίνει ισχυρά επιχειρηματικά μοντέλα για τους franchisees, σταθερή ποιότητα προϊόντος και υψηλά standards λειτουργίας σε κάθε σημείο του δικτύου. Τα δυνατά brands δεν μεγαλώνουν απλώς. Μεγαλώνουν σωστά.

Ποιες πρωτοβουλίες ή αλλαγές θεωρείτε ότι θα σηματοδοτήσουν τον «νέο αέρα» στην εταιρεία;

Ο νέος αέρας στην Coffee Island Cyprus έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται: από την ανανέωση της εμπειρίας καφέ και την ενίσχυση των λειτουργικών διαδικασιών μέχρι την αναβάθμιση της υποστήριξης του δικτύου.

Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε τώρα είναι μια πιο σύγχρονη, ζωντανή και εξωστρεφή ταυτότητα, ένα brand που βρίσκεται πιο κοντά στις νέες τάσεις, πιο κοντά στην κοινωνία και πιο κοντά στους νέους ανθρώπους που διαμορφώνουν τη σημερινή και αυριανή αγορά.

Στόχος μας είναι κάθε Coffee Island να αποτελεί σημείο αναφοράς, όχι μόνο για τον καφέ, αλλά και για έναν τρόπο ζωής που εξελίσσεται.

Ο κλάδος του καφέ εξελίσσεται ραγδαία. Πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε ότι η Coffee Island θα παραμείνει πρωτοπόρος;

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Coffee Island είναι ότι διαθέτει έναν ολοκληρωμένο, καθετοποιημένο τρόπο προσέγγισης στον καφέ, κάτι που μας επιτρέπει να ελέγχουμε την ποιότητα, να καινοτομούμε ταχύτερα και να ανταποκρινόμαστε στις εξελισσόμενες ανάγκες του καταναλωτή.

Για να παραμείνουμε πρωτοπόροι, επενδύουμε διαρκώς τόσο στο προϊόν όσο και στην εμπειρία, ενώ παρακολουθούμε στενά τις νέες τάσεις και τις προτιμήσεις της νεότερης γενιάς.

Η πρωτοπορία για μας δεν είναι τίτλος· είναι δέσμευση σε μια κουλτούρα διαρκούς εξέλιξης.

Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους συνεργάτες και τους franchisees της Coffee Island καθώς και στους καταναλωτές;

Η Coffee Island είναι μια κοινότητα ανθρώπων με πάθος για τον καφέ και την επιχειρηματικότητα. Προς τους συνεργάτες και τους franchisees μας, η δέσμευση είναι σαφής: θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε το επιχειρηματικό οικοσύστημα, προσφέροντας ισχυρή υποστήριξη και ευκαιρίες ανάπτυξης.

Προς τους καταναλωτές μας, , η δέσμευσή μας είναι ότι θα συνεχίσουμε να εξελίσσουμε την εμπειρία καφέ, ώστε να αντανακλά τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τις προσδοκίες της νέας γενιάς.

Η επόμενη ημέρα της Coffee Island χτίζεται πάνω σε μια ισχυρή κληρονομιά, αλλά με βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον.

