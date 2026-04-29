Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μεταφορών, της ευρωπαϊκής αυτονομίας και της συνδεσιμότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο του Άτυπου Συμβουλίου Μεταφορών, που πραγματοποιείται στη Λευκωσία, υπό το φως των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό Απόστολος Τζιτζικώστας υπογράμμισαν την ανάγκη ενισχυμένου συντονισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς και να αποφευχθεί ο κατακερματισμός.

Κατά την έναρξη των εργασιών στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι, παρά την απουσία άμεσων ελλείψεων καυσίμων, οι πρόσφατες εξελίξεις ασκούν σημαντικές πιέσεις στα ευρωπαϊκά συστήματα μεταφορών, ιδιαίτερα στην αεροπορία, τη ναυτιλία και τις οδικές μεταφορές.

Ο Υπουργός τόνισε ότι απαιτείται ισορροπία ανάμεσα στη βραχυπρόθεσμη διαχείριση κρίσεων και στους μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης, όπως η απανθρακοποίηση και η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Σημείωσε επίσης ότι οι μεταφορές αποκτούν πλέον στρατηγική διάσταση για την ασφάλεια, την κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, οι εργασίες του Συμβουλίου επικεντρώνονται σε δύο βασικούς πυλώνες: τους σιδηροδρόμους και τα λιμάνια.

Ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της αυτονομίας, εξετάζοντας πώς οι σιδηροδρομικές μεταφορές μπορούν να καταστούν πιο αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής αυτονομίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία επιδιώκει μια Ευρώπη ανοικτή προς τον κόσμο, με έμφαση στη στρατηγική για τους λιμένες και τη συνδεσιμότητα με διεθνείς αγορές.

Από την πλευρά του, ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η δημιουργία παρατηρητηρίου καυσίμων για την παρακολούθηση αποθεμάτων και προμηθειών στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στα αεροπορικά καύσιμα.

Ο Επίτροπος ανακοίνωσε επίσης ότι η Επιτροπή θα εκδώσει καθοδήγηση για την αξιοποίηση της υφιστάμενης ευελιξίας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αερομεταφορών, σε ζητήματα όπως τα χρονικά παράθυρα των αεροδρομίων, τα δικαιώματα επιβατών και η χρήση εισαγόμενων καυσίμων.

Όπως είπε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις έλλειψης καυσίμων για την αεροπορία, ωστόσο η κατάσταση παραμένει ρευστή και η Επιτροπή είναι έτοιμη να προτείνει στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη αποφυγής κλίματος ανησυχίας στους πολίτες και τους ταξιδιώτες, τονίζοντας ότι η υπερβολικά αρνητική ρητορική μπορεί να επηρεάσει την εμπιστοσύνη και να πλήξει τον τουρισμό.

Ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία προστατεύει τους επιβάτες σε κάθε ενδεχόμενο και κάλεσε τα κράτη μέλη να μεταφέρουν συνεκτικό μήνυμα εμπιστοσύνης προς το κοινό.