Η Lizzie ψάχνει οικογένεια!

Πρόκειται για ένα υπέροχο Labrador/Pointer ημίαιμο, γεμάτο αγάπη, που περιμένει την παντοτινή του οικογένεια.

Γεννημένη τον Μάρτιο του 2025, είναι ακόμα νεαρή και έτοιμη να ξεκινήσει μια όμορφη ζωή δίπλα σας.

Βρίσκεται στο καταφύγιο από τις 12/02/2026, περιμένοντας υπομονετικά κάποιον να την επιλέξει.

Είναι φιλική και τρυφερή με τους ανθρώπους και τα πάει πολύ καλά με άλλα σκυλιά.

Η Lizzie αξίζει ένα σπίτι όπου θα νιώθει ασφάλεια και αγάπη, και θα αποτελεί μέλος της οικογένειας. Θα χαρίσει απίστευτη χαρά και ανιδιοτελή αγάπη σε όποιον την υιοθετήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.