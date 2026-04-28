Γυρίζετε στο σπίτι μετά τη δουλειά, κουρασμένοι και χωρίς διάθεση για επιπλέον υποχρεώσεις. Παρ’ όλα αυτά, σας περιμένει μία… «έκπληξη» από τη γάτα σας: άμμος σκορπισμένη παντού, που πρέπει να καθαρίσετε.

Όσοι έχουμε γάτες γνωρίζουμε καλά ότι συχνά η αγαπημένη μας γατούλα βγάζει από την αμμολεκάνη της, όταν κάνει την ανάγκη της, τη μισή άμμο απέξω, η οποία τρυπώνει σε διάφορα σημεία του σπιτιού. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε και πολύ. Είναι μια τυχαία συμπεριφορά ή γίνεται για κάποιον λόγο; Η πρώτη απάντηση είναι ότι πρόκειται για μια απλή και φυσιολογική συμπεριφορά της γάτας.

Γιατί οι γάτες πετάνε την άμμο έξω από την αμμολεκάνη;

Φυσικό ένστικτο της γάτας

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, τα ζώα κληρονομούν συμπεριφορές από τους προγόνους τους. Ζώντας με ανθρώπους, προσαρμόζονται και αλλάζουν ορισμένες συνήθειες. Οι άνθρωποι τα μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται τις ανάγκες τους και να έχουν ‘’καλή’’ συμπεριφορά. Ωστόσο, κάποιες βασικές τους συνήθειες χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να αλλάξουν.

Στη φύση, οι γάτες έχουν συνηθίσει να κρύβουν περιττώματα και τα ούρα τους κάτω από χώμα ή κάτω από ξερά φύλλα. Σκάβουν το έδαφος με τα νύχια τους, και αυτό τους έχει γίνει συνήθεια. Το ίδιο ακριβώς κάνουν και με την άμμο τους, με αποτέλεσμα να τη σκορπίζουν γύρω γύρω.

Ανάγκη για εξερεύνηση

Κάθε ζώο θέλει να γνωρίσει το περιβάλλον του. Αυτό το βοηθά να επιβιώσει στη φύση, αποφεύγοντας τους θηρευτές. Οι γάτες θέλουν να εξερευνήσουν το μέρος στο οποίο ζουν. Οι άγριες γάτες που ζούσαν στη φύση έπρεπε να μάθουν καλά τον χώρο τους για να επιβιώσουν. Οι οικόσιτες γάτες ενστικτωδώς θέλουν να νιώσουν την υφή της άμμου και να δουν αν τους αρέσει. Επίσης, ελέγχουν αν το περιβάλλον είναι κατάλληλο. Οι μικρές γάτες το κάνουν αυτό πιο συχνά. Καθώς μεγαλώνουν, ηρεμούν και συνήθως δεν σκορπούν τόση άμμο.

Μιμούνται τη μητέρα τους

Οι γάτες συχνά μαθαίνουν αυτή τη συμπεριφορά παρατηρώντας τη μητέρα τους. Οι μητέρες γάτες προσπαθούν να διδάξουν τα γατάκια τους πώς να επιβιώνουν μόνα τους στη φύση. Το να κρύψουν τα περιττώματά τους πάση θυσία είναι πολύ βασικό.

Για να είναι καθαρές

Οι γάτες, κάτι που είναι γνωστό, είναι πολύ καθαρά ζώα. Αυτή τη συνήθεια την αποκτούν από τη γέννησή τους. Βλέπουν τη μητέρα τους να καθαρίζει τη γούνα της με τη γλώσσα της συνεχώς ώστε να μην έχει πάνω της τίποτα, ούτε καν μυρωδιές. Επίσης, οι μητέρες γλείφουν τα μικρά τους για να τα καθαρίσουν από τη βρωμιά. Έτσι λοιπόν θέλουν να τινάξουν με μανία όλη την άμμο από πάνω τους, σκορπίζοντάς τη παντού.

Πώς να σταματήσετε τη γάτα σας να πετάει την άμμο έξω

Οι γάτες αγαπούν τις μαλακές επιφάνειες για να καθίσουν ή να παίξουν. Οι άμμοι έχουν πολλές υφές καθώς δεν είναι όλες ίδιες. Οπότε η γάτα θέλει να τις δοκιμάσει για να καταλάβει τι είναι.

Αν δεν της αρέσει η αίσθηση της άμμου της, θα θελήσει να την τινάξει μακριά. Οπότε εσείς θα πρέπει να βρείτε ποια είναι του γούστου της. Και όποτε βρείτε αυτή που θέλει, φροντίστε να μην την αλλάξετε.

Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη για να σταματήσετε αυτή τη συμπεριφορά.

Πάρτε μεγαλύτερη αμμολεκάνη

Έχετε τη γατούλα σας από μικρή και τώρα μεγάλωσε. Δεν είναι το ίδιο μέγεθος που ήταν. Και δεν χωράει στην αμμολεκάνη που χωρούσε τότε. Αυτό είναι κάτι που πολλοί το ξεχνάμε και κάνουμε το λάθος να αφήνουμε την ‘’παιδική’’ της αμμολεκάνη. Μια αμμολεκάνη που δεν την κάνει να νιώθει άνετα θα την ωθήσει σε παράξενες συμπεριφορές, όπως το να βγάζει την άμμο έξω. Ο χώρος πρέπει να είναι αρκετός ώστε η γάτα να μπορεί να απλώνεται και να κινείται άνετα. Μην ξεχνάτε ότι η αμμολεκάνη είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα για μια γάτα που ζει μέσα σε σπίτι. Είναι ο απόλυτα δικός της χώρος.

Βάλτε περισσότερη -ή λιγότερη- άμμο

Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι η κάθε αμμολεκάνη πρέπει να έχει συγκεκριμένη ποσότητα άμμου. Αν δεν βάλετε αρκετή, η γάτα θα συνεχίσει να σκάβει μέχρι να καλύψει τις ακαθαρσίες της και έτσι η άμμος θα φύγει από εδώ και από εκεί. Το ίδιο θα συμβεί και αν βάλετε πολύ περισσότερη από ό,τι πρέπει. Θα θελήσει να διώξει αυτή που περισσεύει. Επίσης αν το βάθος ξεπερνά περίπου τα 12–13 εκατοστά, η γάτα μπορεί να το δει σαν χώρο παιχνιδιού και να αρχίσει να τη σκορπά. Συνιστάται βάθος περίπου 7–8 εκατοστά, που είναι και πιο εύκολο στον καθαρισμό.

Δοκιμάστε αμμολεκάνη με ψηλά τοιχώματα ή κλειστή

Υπάρχουν διάφορα είδη δοχείων άμμου. Κάποια έχουν χαμηλά τοιχώματα και άλλα ψηλά. Ένα δοχείο με ψηλά τοιχώματα βοηθά στο να περιοριστεί η διασπορά της άμμου. Υπάρχουν και οι κλειστές αμμολεκάνες. Κάποιες γάτες τις προτιμούν. Κάποιες άλλες όμως δεν τις θέλουν με τίποτα και δεν μπαίνουν μέσα. Εσείς ξέρετε τον χαρακτήρα της γάτας σας και εσείς θα αποφασίσετε. Το σημαντικό είναι η γάτα να μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει εύκολα.

Καθαρίζετε την αμμολεκάνη πιο συχνά

Οι γάτες είναι πολύ καθαρά ζώα και θέλουν τον χώρο τους καθαρό. Αν η αμμολεκάνη τους δεν είναι καθαρή, μπορεί να σκάβουν περισσότερο για να βρουν καθαρή άμμο. Καθώς σκάβουν, δεν σταματούν εύκολα και έτσι πετάγεται άμμος έξω. Γι’ αυτό, καθαρίζετε καθημερινά την άμμο ώστε να μην έχει μέσα παλιές ακαθαρσίες και να μη μυρίζει. Και σε γενικές γραμμές μια φορά την εβδομάδα αλλάζετε και όλη την άμμο βάζοντας καινούργια που είναι απολύτως καθαρή.

Εκπαιδεύστε τη γάτα σας και έχετε υπομονή

Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση ενός ζώου. Και παρά τα όσα λένε κάποιοι, οι γάτες μπορούν να μάθουν πράγματα. Χρειάζονται όμως χρόνο και συνέπεια από μέρους σας.

Για το τέλος αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι το να σκορπάει μια γάτα την άμμο της είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν πρέπει να νευριάζουμε και σε καμία περίπτωση να τη μαλώνουμε. Πρέπει να βρούμε την αιτία για αυτή τη συμπεριφορά και να δράσουμε ανάλογα. Θέλει όμως χρόνο. Δεν φεύγουν οι συνήθειες από τη μια μέρα στην άλλη.

