Η Περιβαλλοντική Αρχή άναψε το πράσινο φως για την αναβάθμιση του δασικού δρόμου από τα Λουτρά της Αφροδίτης μέχρι το Κακοσκάλι στον Ακάμα. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, μετά την σημερινή απόφαση να προχωρήσει στην έκδοση Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, καλείται πλέον να εκδώσει την τελική Αιτιολογημένη Διαπίστωση, η οποία αποτελεί το τελευταίο εκκρεμές στάδιο για την έναρξη των εργασιών.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφονται θανατηφόρα δυστυχήματα, αλλά και σοβαροί τραυματισμοί, με τετράτροχες μοτοσυκλέτες και οχήματα buggy, στον κύριο δασικό δρόμο από τα Λουτρά της Αφροδίτης μέχρι τη Φοντάνα Αμορόζα, ο οποίος οδηγεί στην παραλία «Blue Lagoon».

Στην Έκθεση σημειώνεται ότι η βελτίωση του δρόμου θα επιτρέψει την ταχύτερη και ασφαλέστερη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων σε περίπτωση περιστατικού πυρκαγιάς στο βόρειο μέρος του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα, καθώς και την ασφαλέστερη εκκένωση των επισκεπτών του Πάρκου. Επιπρόσθετα θα επιτρέψει την ασφαλή διακίνηση των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν την περιοχή αλλά και των επισκεπτών.

Σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Αρχή, «μετά από αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων δεν αναμένεται να υπάρχουν μόνιμες, μη αναστρέψιμες επιπτώσεις προς τα είδη και τους οικότοπους της περιοχής, και για αυτό το λόγο το έργο μπορεί να προχωρήσει για υλοποίηση».

Για τη διασφάλιση του μετριασμού των επιπτώσεων, η Περιβαλλοντική Αρχή έθεσε συνολικά 20 όρους για την υλοποίηση του έργου. Μεταξύ των όρων αυτών περιλαμβάνονται:

• Ο περιορισμός των εργασιών στο ελάχιστο δυνατό εύρος.

• Η απαγόρευση απόρριψης μπαζών εντός της περιοχής Natura 2000.

• Η υποχρέωση ετοιμασίας μηνιαίων εκθέσεων για τους μήνες αιχμής (Ιούνιο-Σεπτέμβριο) για τα έτη 2026 και 2027.

• Η διακοπή του στηθαίου ασφαλείας σε σημεία όπου εντοπίζονται δέντρα ή θάμνοι.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, σημειώνει ότι θα ελέγχει την υλοποίηση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους.

Η έκθεση αναφέρει ότι η βελτίωση του δρόμου θα επιφέρει απώλεια 0,08 εκταρίων του οικοτόπου «Θαμνώνες αρκεύθου» (5210). Επίσης, αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα άτομα τραχείας πεύκης, αοράτων και άλλων ειδών, ενώ η περιοχή που θα βελτιωθεί εμπίπτει σε επικράτεια του Σπιζαετού.

Ουσιαστικά η Περιβαλλοντική Αρχή, υιοθέτησε την πρόταση του Τμήματος Δασών για τη βελτίωση υφιστάμενου δρόμου συνολικού μήκους 1.800 μέτρων. Το έργο περιλαμβάνει σημειακές διαπλατύνσεις σε συνολικό μήκος 430 μέτρων, ώστε το τελικό πλάτος να ανέλθει στα 5 μέτρα (4,5 μ. οδόστρωμα και 0,5 μ. για στηθαίο ασφαλείας). Στόχος της αναβάθμισης είναι η διασφάλιση ταχύτερης επέμβασης της Πυροσβεστικής και η ασφαλέστερη διακίνηση επισκεπτών.

Παρά τους όρους, το έργο συναντά έντονες αντιδράσεις από μέλη της Ad-hoc επιτροπής:

Η οργάνωση Terra Cypria είναι κάθετα αρνητική, σημειώνοντας ότι το έργο επανέρχεται παρά τις προηγούμενες απορρίψεις και επιφέρει ουσιώδεις τροποποιήσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά που είχαν συμφωνηθεί.

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (BirdLife Cyprus) εκφράζει την αντίθεσή του, τονίζοντας ότι ο δρόμος θα έπρεπε να κλείσει για το κοινό και να λειτουργεί μόνο με υπηρεσία shuttle, όπως προνοούσε ο αρχικός σχεδιασμός του 2021.

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας υπογραμμίζει την ανάγκη οι εργασίες να διεξαχθούν κατά προτίμηση μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου για προστασία της πανίδας.