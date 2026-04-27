Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης τεσσάρων κενών μόνιμων θέσεων Πρέσβη, Εξωτερικές Υπηρεσίες, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 15.05.2026, στους πιο κάτω:

ΣΙΑΜΠΟΥ Θεσσαλία ΚΑΡΣΕΡΑ Φιλίππα ΜΙΧΑΗΛ Μαρία ΜΟΡΙΤΣΗ Χάρη

Σημειώνεται ότι οι νέοι πρέσβεις μισθολογικά εντάσσονται στην κλίμακα Α15, όπου η βαθμίδα έχει ως εξής (μεικτά ετησίως): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433.

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.