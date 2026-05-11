Η Πρέσβειρα των ΗΠΑ, Τζούλι Σ. Ντέιβις, επαίνεσε την ανάπτυξη της συνεργασίας της χώρας της με την Κύπρο σε αποχαιρετιστήρια συνάντηση που είχε τη Δευτέρα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενόψει της λήξης της θητείας της στην Κύπρο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κ. Ντέιβις, η οποία είναι επίσης Πρέσβειρα στην Ουκρανία, ενημέρωσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι θα ταξιδέψει στην Ουκρανία, όπου θα παραμείνει μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, η Τζούλι Ντέιβις είπε ότι ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη «για την απίστευτη συνεργασία κατά τη διάρκεια όχι μόνο της θητείας μου, όχι μόνο της θητείας οποιουδήποτε πρέσβη, αλλά για την ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κύπρου».

Σημείωσε ότι «ήταν δύο αξιοσημείωτα χρόνια όσον αφορά αυτά που έχουμε κάνει μαζί για τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών και τον λαό της Κύπρου», προσθέτοντας ότι «υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν και να περιμένουμε με ανυπομονησία».

Η κ. Ντέιβις επεσήμανε ότι «τίποτα από αυτά δεν εξαρτάται από ένα μόνο άτομο», σημειώνοντας ότι «υπάρχουν αξιοσημείωτες ομάδες και από τις δύο πλευρές αυτής της σχέσης που θα συνεχίσουν να προχωρούν». Είπε επίσης ότι ανυπομονεί να δει τι θα ακολουθήσει.

Αναφερόμενη στις διμερείς σχέσεις, η Πρέσβειρα των ΗΠΑ είπε ότι αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν εξαιτίας ενός ατόμου, αλλά εξαιτίας ομάδων ανθρώπων, επικαλούμενη τους διπλωμάτες στην Αμερικανική Πρεσβεία, την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ και του Υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον, καθώς και την ηγεσία στην Κύπρο. «Έχουμε κάνει τόσα πολλά για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας», επεσήμανε η κ. Ντέιβις, σημειώνοντας ότι «δεδομένης της πορείας των γεγονότων τα τελευταία χρόνια, όσα έχουμε κάνει μαζί στον τομέα της ασφάλειας ήταν ιδιαίτερα σημαντικά».

Πρόσθεσε επίσης ότι «το να φέρνουμε κοντά Αμερικανούς και Κύπριους, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον, είναι ένας από τους τομείς για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα περήφανη».

«Το ότι φέρνουμε κοντά τις επιχειρηματικές μας κοινότητες προς όφελος και των δύο εθνών μας και να έχουμε επιτυχία, το ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις βρίσκουν επιτυχία στην Κύπρο, το ότι οι κυπριακές εταιρείες επεκτείνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι όλα πολύ συναρπαστικά», δήλωσε η Πρέσβειρα των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι αισθάνεται τιμή που βρίσκεται στην Κύπρο και που παίζει ρόλο σε αυτό.

Μιλώντας για τον διάδοχό της, Τζον Μπρέσλοου, η Τζούλι Ντέιβις είπε ότι «είναι φανταστικός και περιμένει την ψήφο της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών», προσθέτοντας ότι «ανυπομονεί να έρθει εδώ και θα είναι ένας φανταστικός εταίρος για την Κύπρο».

ΚΥΠΕ