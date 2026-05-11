Με μηνύματα για τον ρόλο της δημόσιας υπηρεσίας, την ανάγκη περαιτέρω εκσυγχρονισμού του κράτους και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία η Εναρκτήρια Σύνοδος του 63ου Συνεδρίου των Αντιπροσώπων της ΠΑΣΥΔΥ, με αφορμή και τη συμπλήρωση 99 χρόνων από την ίδρυση της Οργάνωσης.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Μιχαλάκης Καραολής», στην παρουσία πέραν των 400 συνέδρων, κρατικών αξιωματούχων, υψηλόβαθμων στελεχών της δημόσιας υπηρεσίας, εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων προσκεκλημένων. Ομιλία απηύθυνε ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας.

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών, ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΔΥ, Αντώνης Κουτσούλλης, αναφέρθηκε στον ρόλο και την προσφορά της δημόσιας υπηρεσίας και των δημοσίων λειτουργών σε σημαντικά ορόσημα της ιστορίας του σύγχρονου κυπριακού κράτους, με πιο πρόσφατη την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως ανέφερε, οι δημόσιοι υπάλληλοι, ως οι λειτουργοί που υλοποιούν τις κυβερνητικές αποφάσεις, θα συνεχίσουν να ανταποκρίνονται με υπευθυνότητα στις πολύμορφες υποχρεώσεις τους. Παράλληλα, κάλεσε την Πολιτεία να συμβάλει στη ρύθμιση προβλημάτων που, όπως σημείωσε, παρακωλύουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική επιτέλεση του έργου τους.

Στην ομιλία του, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, αναφέρθηκε στη ρύθμιση σημαντικών εργασιακών ζητημάτων κατά την περίοδο που μεσολάβησε από το περσινό συνέδριο. Μεταξύ άλλων, σημείωσε την κατάληξη σε μόνιμη οριστική συμφωνία για σταδιακή πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ, την ψήφιση της νομοθεσίας για τη φορολογική μεταρρύθμιση, την αποκατάσταση του δικαιώματος σε υπηρεσίες συμπληρωματικές προς το ΓεΣΥ για τους δημοσίους υπαλλήλους και την άρση της παγοποίησης των θέσεων πρώτου διορισμού στον δημόσιο τομέα.

Ο Στράτης Ματθαίου αναφέρθηκε επίσης σε σειρά εκκρεμοτήτων, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ουσιαστικής μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της δημόσιας υπηρεσίας μέσα από την πλήρη και ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση των εργασιών, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η γραφειοκρατία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη έναρξης ουσιαστικής διαβούλευσης για βελτιωτικές ρυθμίσεις στη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, με στόχο τη διόρθωση στρεβλώσεων και προβληματικών σημείων που έχουν εντοπιστεί.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε και το ζήτημα της ρύθμισης των συνθηκών απασχόλησης των εργοδοτουμένων αορίστου και ορισμένου χρόνου, το οποίο, όπως σημειώθηκε, παραμένει σε εκκρεμότητα. Αναφέρθηκε επίσης στη δυστοκία που παρατηρείται στην πλήρωση των κενών θέσεων, χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία του υπουργού Οικονομικών για υποβολή νομοσχεδίων που απλοποιούν και εκσυγχρονίζουν τη διαδικασία πρόσληψης στη δημόσια υπηρεσία.

Ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ υπέδειξε ότι ανασταλτικό παράγοντα για την αποδοχή θέσης στο Δημόσιο από νέους υπαλλήλους αποτελεί η επιβολή μείωσης 10% επί του μισθού τους για τους πρώτους 24 μήνες εργοδότησης. Η άρση του μέτρου αυτού, καθώς και ο τερματισμός της επιβολής αναλογιστικής μείωσης στο φιλοδώρημα κρατικών υπαλλήλων που αφυπηρετούν πρόωρα, έχουν ήδη υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών ως κοινά αιτήματα προς συζήτηση από τον νεοσυσταθέντα Συντονιστικό Φορέα Κρατικών Υπαλλήλων.

Αναφερόμενος στις διαδοχικές εξωγενείς, γεωπολιτικές αλλά και ενδογενείς κρίσεις, ο Στράτης Ματθαίου δήλωσε ότι η ΠΑΣΥΔΥ έχει πλήρη επίγνωση της σημερινής κατάστασης στη χώρα. «Ως υπεύθυνη Οργάνωση αντιλαμβανόμαστε ότι δεν προσφέρεται η συγκυρία για αιτήματα που θα επιβαρύνουν τα οικονομικά του Κράτους», ανέφερε.

Ταυτόχρονα, έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Οργάνωση δεν θα αποδεχθεί να χρησιμοποιηθούν οι εξελίξεις ως πρόσχημα για παρεμβάσεις ή αλλοιώσεις στα δικαιώματα και ωφελήματα των εργαζομένων στη δημόσια υπηρεσία. «Δεν θα επιτρέψουμε επιστροφή σε αποτυχημένες συνταγές που στοχοποίησαν τους δημόσιους υπαλλήλους», τόνισε.

Ο Στράτης Ματθαίου υπογράμμισε ότι η ΠΑΣΥΔΥ διεκδικεί διαχρονικά με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και τεκμηρίωση, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Όπως είπε, η Οργάνωση θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στα μέλη της και στην κοινωνία, καταγράφοντας τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός εξήρε τη διαχρονικά σοβαρή και υπεύθυνη στάση της ΠΑΣΥΔΥ, σημειώνοντας με ικανοποίηση τις τοποθετήσεις του προέδρου και του γενικού γραμματέα της Οργάνωσης.

Ο υπουργός απαρίθμησε αιτήματα της ΠΑΣΥΔΥ που ικανοποιήθηκαν, όπως η παραχώρηση γενικών αυξήσεων, η συμφωνία για την ΑΤΑ και η συμφωνία για τους χαμηλόμισθους. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα τη μείωση του διοικητικού φόρτου και της γραφειοκρατίας στο Δημόσιο, καθώς και την απλοποίηση των διαδικασιών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας.

Ο Μάκης Κεραυνός αναφέρθηκε και στα προβλήματα που εντοπίζει η ΠΑΣΥΔΥ σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, τονίζοντας ότι οι απόψεις της Οργάνωσης λαμβάνονται πάντοτε σοβαρά υπόψη.

Στον δικό του χαιρετισμό, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας χαρακτήρισε την ΠΑΣΥΔΥ στυλοβάτη του συνδικαλισμού στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι καταθέτει συστηματικά τεκμηριωμένες προτάσεις. Όπως ανέφερε, η εποικοδομητική παρουσία της Οργάνωσης αποδεικνύει ότι ο υπεύθυνος συνδικαλισμός μπορεί να λειτουργεί ως σύμμαχος της προόδου.

Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται και ολοκληρώνονται το απόγευμα με την εξέταση και συζήτηση των θεμάτων που υποβλήθηκαν από τα διοικητικά συμβούλια των κλάδων και την έκδοση Γενικής Απόφασης. Μέσω αυτής θα καθοριστεί η γενική πολιτική και οι περαιτέρω ενέργειες της ΠΑΣΥΔΥ για την επόμενη περίοδο.