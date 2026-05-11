Συνεχίζονται από το πρωί της Δευτέρας (11/5) οι έρευνες της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων στο Λιοπέτρι προκειμένου να εξακριβωθεί πώς ξέσπασε φωτιά σε όχημα, εντός του οποίου βρέθηκε μία σορός. Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός έχει απανθρακωθεί και δεν είναι σε αναγνωρίσιμη κατάσταση. Γι’ αυτόν τον λόγο θ’ αναζητηθεί ο κάτοχος του εν λόγω αυτοκινήτου, ενώ θα ληφθούν και δείγματα DNA.

Σημειώνεται πως το καμένο όχημα υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό στοιχείων. Είναι κυρίως γι’ αυτόν τον λόγο που, μέχρι στιγμής, η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων διατηρεί ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση με την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η Αστυνομία των ΒΒ έλαβε πληροφορία στις 9 το πρωί από πολίτη πως σε περιοχή κοντά στο ιχθυοτροφείο Λιοπετρίου υπάρχει ένα καμένο όχημα. Στην περιοχή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, που διαπίστωσαν πως μέσα στο καμένο όχημα υπήρχε μία απανθρακωμένη σορός.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων των ΒΒ, που περισυνέλεξαν κάποια τεκμήρια που θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις, σε μια προσπάθεια να πέσει φως στην υπόθεση.