Το Κυπριακό οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε έναν ολοένα και πιο σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας. Νέοι επιχειρηματίες φιλοδοξούν να μετατρέψουν καινοτόμες ιδέες σε βιώσιμες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και ανταποκρινόμενοι σε πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας. Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ταχύτητα, αυτή η δυναμική δεν είναι απλώς επιθυμητή, είναι αναγκαία.

Ωστόσο, πίσω από τη θετική πρώτη εικόνα, υπάρχει μια πιο σκληρή πραγματικότητα. Η μεγάλη πλειονότητα των StartUp δεν καταφέρνει να επιβιώσει ή να εξελιχθεί. Οι λόγοι είναι γνωστοί και επαναλαμβανόμενοι. Ελλιπής στρατηγικός σχεδιασμός, περιορισμένη γνώση του αντικειμένου, ανεπαρκής κατανόηση της αγοράς, δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, αλλά και η ψυχολογική πίεση που συνοδεύει την επιχειρηματικότητα. Σε αυτά προστίθεται συχνά και η έλλειψη καθοδήγησης από έμπειρους μέντορες ή εξειδικευμένους φορείς.

Αν ο στόχος είναι η ουσιαστική ανάπτυξη του οικοσυστήματος, τότε το ζητούμενο δεν είναι μόνο η δημιουργία νέων startups, αλλά κυρίως η επιβίωση, η κλιμάκωση και η διεθνοποίησή τους. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Η χάραξη εθνικής στρατηγικής για την καινοτομία και η φιλοδοξία να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο επιχειρηματικότητας και headquartering είναι μια θετική εξέλιξη που συμβάλλει στη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου.

Παρόλα αυτά, η στρατηγική από μόνη της δεν αρκεί. Αυτό που λείπει είναι η ανάδειξη περισσότερων «Εθνικών Πρωταθλητών». Δηλαδή StartUp που δεν περιορίζονται στην τοπική αγορά, αλλά σχεδιάζουν εξαρχής με διεθνή προοπτική, αναπτύσσοντας scalable μοντέλα και εξάγοντας καινοτομία.

Οι «Εθνικοί Πρωταθλητές» δεν είναι απλώς επιτυχημένες εταιρείες. Είναι επιχειρήσεις που λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές αξίας για το σύνολο της οικονομίας. Δημιουργούν θέσεις εργασίας, προσελκύουν επενδύσεις, μεταφέρουν τεχνογνωσία και ενισχύουν τη διεθνή εικόνα της χώρας. Κυρίως όμως, αποδεικνύουν στην πράξη ότι η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει την ισχυρή αφετηρία και όχι τον σύντομο τερματισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενδιαφέρον παρουσιάζουν επιχειρηματικά μοντέλα που απαντούν σε σαφή και μετρήσιμα προβλήματα, με δυνατότητα εφαρμογής σε πολλαπλές αγορές. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο τομέας της φοιτητικής κατοικίας, όπου η ανάγκη για οργανωμένες και αξιόπιστες λύσεις στέγασης αφορά εκατομμύρια φοιτητές σε όλη την Ευρώπη.

Η περίπτωση της MyStudentFlat εντάσσεται σε αυτή τη λογική. Η εταιρεία επιχειρεί να απλοποιήσει μια διαδικασία που για χρόνια ήταν πολύπλοκη, αγχωτική και χρονοβόρα: την αναζήτηση και εξασφάλιση ποιοτικής φοιτητικής κατοικίας. Μέσα από μια πλήρως ψηφιακή πλατφόρμα, η διαδικασία επιλογής, κράτησης και μίσθωσης πλήρως επιπλωμένων και εξοπλισμένων φοιτητικών διαμερισμάτων ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά, με μεγαλύτερη διαφάνεια και χωρίς καθόλου γραφειοκρατία.

Πέρα όμως από την εμπειρία του χρήστη, το ενδιαφέρον στοιχείο βρίσκεται στο ευρύτερο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας. Η φοιτητική κατοικία αντιμετωπίζεται όχι ως ένα απλό ακίνητο, αλλά ως μέρος ενός οργανωμένου οικοσυστήματος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που συνδέει φοιτητές, ιδιοκτήτες και επενδυτές. Μέσα από συνεργασίες με επενδυτικά κεφάλαια και την ανάπτυξη μοντέλων τύπου Build to Rent, δημιουργούνται μοντέρνες οικιστικές μονάδες για φοιτητές και νέους, τις οποίες διαχειρίζεται η εταιρεία και διοχετεύονται προς μακροχρόνια μίσθωση, συμβάλλοντας – έστω και μερικώς – στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Ταυτόχρονα, τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν και τη διεθνή ελκυστικότητα της Κύπρου ως σημαντικού κόμβου Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή. Η δυνατότητα ενός ξένου φοιτητή να εξασφαλίσει κατοικία γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα μέσω μιας εξειδικευμένης πλατφόρμας όπως η MyStudentFlat, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιλογής πανεπιστημίου και, κατ’ επέκταση, χώρας φοίτησης.

Η επέκταση Κυπριακών StartUp σε αγορές όπως η Ελλάδα δείχνει ότι υπάρχει πλέον η δυναμική για εξωστρέφεια. Το ζητούμενο είναι αυτή η δυναμική να αποκτήσει συνέχεια και βάθος. Περισσότερες εταιρείες να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, περισσότερα κεφάλαια να στηρίξουν την ανάπτυξη τους και περισσότερες δομές να ενισχύσουν τη μετάβαση από το στάδιο της ιδέας στο στάδιο της κλιμάκωσης.

Σε τελική ανάλυση, η δημιουργία «Εθνικών Πρωταθλητών» δεν είναι θέμα φιλοδοξίας, αλλά στρατηγικής επιλογής. Σε μια οικονομία όπως η Κυπριακή, η εξωστρέφεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση βιωσιμότητας.

Και ίσως το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι αυτό: οι επιχειρήσεις που θα ξεχωρίσουν δεν θα είναι απαραίτητα εκείνες με την πιο εντυπωσιακή ιδέα, αλλά εκείνες που θα καταφέρουν να μετατρέψουν μια πραγματική ανάγκη σε επιχειρηματικό μοντέλο που λειτουργεί, προσελκύει επενδυτικά κεφάλαια, κλιμακώνεται και τελικά εξάγεται.

Η MyStudentFlat επιδιώκοντας να αποτελέσει σύντομα έναν από τους Εθνικούς Πρωταθλητές του Κυπριακού Οικοσυστήματος StartUp , προχωρά από σήμερα σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με Crowdfunding μέσω της εξειδικευμένης επενδυτικής πλατφόρμας της CROWDBASE. Μέσω της CROWDBASE, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να επενδύσουν στο μέλλον της φοιτητικής κατοικίας αγοράζοντας μετοχές της MyStudentFlat με ελάχιστο ποσό επένδυσης μόλις 100€.