Τη στήριξή του στην πρώτη Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης της Στρατηγικής Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εκφράζει ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος χαιρετίζει την έκδοση της έκθεσης, η οποία τιτλοφορείται «New Trends in Technology Enabled Fraud and the Use of Money Mules» και εστιάζει σε σύγχρονες μορφές οικονομικού εγκλήματος που αξιοποιούν την τεχνολογία.

Η έκθεση αποτελεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποτέλεσμα ενδελεχούς ανάλυσης των σύγχρονων μεθόδων που χρησιμοποιούν εγκληματικά δίκτυα, με ιδιαίτερη έμφαση στα σχήματα τεχνολογικής απάτης και στη στρατολόγηση και χρήση μεταφορέων παράνομου χρήματος, γνωστών ως money mules.

Μέσα από την ανάλυση καταγράφονται οι τρέχουσες πρακτικές των εγκληματιών, καθώς και τα σημεία που απαιτούν αυξημένη προσοχή στη συμπεριφορά των πελατών και στις συναλλαγές, με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών σημειώνει ότι η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της εθνικής ικανότητας πρόληψης και αποδιοργάνωσης του χρηματοοικονομικού εγκλήματος. Υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι η έγκαιρη ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη θωράκιση της οικονομίας.

«Η έκδοση αυτής της πρώτης Έκθεσης επιβεβαιώνει την αξία και την ισχύ της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στηρίζουμε έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια, παρέχοντας στα μέλη μας και στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα τα απαραίτητα εργαλεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος», αναφέρει ο Σύνδεσμος Τραπεζών.

Η ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για ενίσχυση της συνεργασίας κράτους, εποπτικών αρχών και ιδιωτικού τομέα απέναντι στις νέες μορφές χρηματοοικονομικού εγκλήματος, οι οποίες εξελίσσονται με τη χρήση ψηφιακών μέσων και διασυνοριακών δικτύων.