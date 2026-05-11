Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην Κύπρο δεν φαίνεται, αυτή τη στιγμή, να κινούνται στα όρια της αισχροκέρδειας, αλλά αποδίδονται στην ευρύτερη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός.

Μιλώντας στο περιθώριο επίσκεψής του στην ερευνητική μονάδα «Πρωτέας» του Ινστιτούτου Κύπρου, ο υπουργός ανέφερε ότι οι τιμές στα καύσιμα κίνησης στην Κύπρο «δεν είναι σε άσχημο επίπεδο», παρά τις αυξήσεις που καταγράφονται.

Ερωτηθείς πότε θα μειωθούν οι τιμές των καυσίμων, ο Μιχάλης Δαμιανός είπε ότι όλα εξαρτώνται από το πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σημείωσε, ωστόσο, ότι ακόμη και σε περίπτωση λήξης της σύγκρουσης, δεν αναμένεται επιστροφή των τιμών στα προηγούμενα επίπεδα, λόγω της καταστροφής σημαντικών εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Ο υπουργός υπενθύμισε τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση, ώστε, όπως είπε, το κράτος να απορροφήσει μέρος της αύξησης και να μην επιβαρυνθούν αποκλειστικά οι καταναλωτές.

Αναφερόμενος στους ελέγχους της αγοράς, είπε ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών πραγματοποιεί καθημερινές μετρήσεις, ώστε, όπου εντοπίζεται οποιαδήποτε ατασθαλία, να εξετάζεται ο τρόπος αντιμετώπισής της. Πρόσθεσε ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, οι αυξήσεις φαίνεται να εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης κατάστασης στην περιοχή και όχι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Ο Μιχάλης Δαμιανός διαβεβαίωσε ότι υπάρχει επάρκεια καυσίμων για το καλοκαίρι και τον χειμώνα, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι απαιτείται προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις προβλέψεις.

Υπενθύμισε επίσης ότι την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, με την παρουσία και του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ. Όπως ανέφερε, τα ζητήματα αυτά θα τεθούν προς συζήτηση, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι προετοιμασμένη.

Ο υπουργός σημείωσε ότι, με εξαίρεση τα καύσιμα για αεροπλάνα, η ΕΕ δεν εισάγει μεγάλες ποσότητες από τη Μέση Ανατολή. Διευκρίνισε ότι το βασικό ζήτημα δεν αφορά την επάρκεια, αλλά την τιμή των καυσίμων, καθώς η μείωση της παραγωγής στη Μέση Ανατολή οδηγεί φυσιολογικά σε αυξήσεις.

Όπως είπε, οι λύσεις που εξετάζονται αφορούν και τη χρήση ενέργειας, όπου αυτή μπορεί να μειωθεί, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και να μπορέσουν να ανταποκριθούν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις.

Ο Μιχάλης Δαμιανός ανέφερε ότι, ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο οι τιμές να επιστρέψουν στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση, λόγω των ζημιών σε εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα στο Κατάρ σε σχέση με το φυσικό αέριο.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ζητήματα που πρέπει να τύχουν διαχείρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς, όπως είπε, δεν είναι κάτι που μπορεί να χειριστεί μόνη της η Κύπρος.

ΚΥΠΕ