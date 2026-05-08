Mε νέες αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης έρχονται οι Κύπριοι καταναλωτές, την ώρα που οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου παρουσιάζουν τάσεις αποκλιμάκωσης λόγω των διπλωματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Μέσα στην τελευταία εβδομάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων κατέγραψε άνοδο της τάξης των 3 σεντ το λίτρο, φτάνοντας χθες στα €1,56, σε σύγκριση με €1,53 την περασμένη Πέμπτη. Παρά την αύξηση αυτή, οι τιμές του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης παρέμειναν σταθερές σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, η σύγκριση με την περίοδο πριν από την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων (27 Φεβρουαρίου 2026) αποκαλύπτει το μέγεθος της επιβάρυνσης.

Η τιμή της αμόλυβδης 95 από €1,314 το λίτρο εκτοξεύτηκε σε €1,56, παρουσιάζοντας αύξηση 24,6 σεντ το λίτρο.

Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης από €1,410 το λίτρο, εκτοξεύτηκε σε €1,885, παρουσιάζοντας αύξηση 47,5 σεντ το λίτρο.

Η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από €0,949, αυξήθηκε σε €1,385 το λίτρο, παρουσιάζοντας αύξηση 43,6 σεντ το λίτρο.

Στα πρατήρια, το εύρος των τιμών παραμένει μεγάλο, με τη βενζίνη να πωλείται από €1,484 έως €1,643 και το πετρέλαιο κίνησης από €1,785 έως €1,978.

Η εβδομάδα που πέρασε στις διεθνείς αγορές ήταν εξίσου πολύ σημαντική. Την περασμένη Πέμπτη, οι τιμές του αργού Brent εκτοξεύθηκαν στα 126 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας υψηλό τεσσάρων ετών, μετά τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για παρατεταμένο αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Ωστόσο, το σκηνικό ανατράπηκε τις επόμενες ημέρες. Αποτέλεσμα χθες οι τιμές κατέγραψαν σημαντική πτώση, με το Brent να υποχωρεί στα 97 δολάρια το βαρέλι, σπάζοντας το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Η αισιοδοξία πηγάζει από τις πληροφορίες ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία.

Αν και δεν πρόκειται για συνολική ειρηνευτική συμφωνία, το υπό διαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης προβλέπει αναστολή των εχθροπραξιών και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που θα αποκαταστήσει την ομαλή ροή του «μαύρου χρυσού».

Παρά την πρόσφατη κάμψη, οι συνολικές αυξήσεις από την έναρξη του πολέμου παραμένουν δυσθεώρητες. Ο δείκτης Platts Basis Italy, που αποτελεί τη βάση τιμολόγησης για την Κύπρο, δείχνει ότι η αμόλυβδη 95 έχει σημειώσει άνοδο 60%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης έχει επιβαρυνθεί κατά 70%.

Παρά τις πιέσεις αυτές, η Κύπρος συνεχίζει να φιγουράρει στις πιο φθηνές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στην 3η φθηνότερη στη βενζίνη 95 μετά από Βουλγαρία και Μάλτα. Σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο κίνησης η Κύπρος βρίσκεται στην 5η φθηνότερη.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς αν η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές (Platts) σταθεροποιηθεί, αναμένεται να δούμε σταδιακά τις μειώσεις να μετακυλίονται και στις κυπριακές αντλίες.