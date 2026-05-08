Θέτοντας ένα ερώτημα που διατρέχει ολόκληρη τη διοργάνωση: μπορεί τελικά η τέχνη να είναι απολιτική;

Ή μήπως σήμερα η αυτό-έκφραση —μέσω του συντονισμού νου, καρδιάς και σώματος— αποτελεί ήδη μια μη λεκτική θέση απέναντι σε όσα συλλογικά ή ατομικά βιώνουμε και μας προβληματίζουν;

Μετά την επιτυχημένη του πορεία ως Athens Jewelry Week (2016–2020), την επανεκκίνησή του στην Αθήνα το 2024 και την επέκτασή του στην Κύπρο το 2025, το JELO6 Project Athens 2026 επανέρχεται δυναμικά από τις 13 έως τις 17 Μαΐου, με κεντρικό άξονα το Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138, μετατρέποντας την πόλη σε ένα ζωντανό δίκτυο σύγχρονου κοσμήματος, κεραμικής και εικαστικών αντικειμένων.

Ακρωνύμιο των λέξεων Jewelry + Objects + our 6 Senses, το JELO6 προτείνει έναν διευρυμένο τρόπο προσέγγισης της τέχνης, ενεργοποιώντας το σώμα και τις αισθήσεις ως μέσα κατανόησης και συμμετοχής. Η τέχνη εδώ δεν παρουσιάζεται απλώς ως αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά ως διαδικασία, εμπειρία και πεδίο διαλόγου ανάμεσα στον δημιουργό και το κοινό. Το κόσμημα —αφετηρία της διοργάνωσης— επαναπροσδιορίζεται όχι μόνο ως χρηστικό, διακοσμητικό ή φετιχιστικό αντικείμενο, αλλά και ως φορέας νοήματος, ακόμη και ως ένα ήπιο μέσο ακτιβισμού. Ως προέκταση του σώματος, συνδέεται με μια «έκτη αίσθηση» —την επίγνωση της παρουσίας μας στον χώρο— αποκτώντας συμβολική και κοινωνική διάσταση.

Hρώ Κασκάνη

Στον πυρήνα της διοργάνωσης βρίσκεται η κεντρική έκθεση με τίτλο «Jewelry + Objects + our 6 Senses – The Importance of Participatory Art. Can Art Be A-Political?», η οποία εγκαινιάζεται στις 13 Μαΐου στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138). Εκεί, το σύγχρονο κόσμημα, η κεραμική και το εικαστικό αντικείμενο συνυπάρχουν ως ισότιμα μέσα καλλιτεχνικής σκέψης και έκφρασης. Οι επίτιμοι καλεσμένοι Γεωργία Γκρεμούτη, Φαίη Παπαργυροπούλου, Jana Machatová και Peter Machata συμβάλλουν στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού στίγματος της έκθεσης, ενώ η Carin Reinders, εκπροσωπώντας το CODA Museum (Ολλανδία), συμμετέχει ενεργά στον διάλογο γύρω από τη συλλεκτική πρακτική και τη συμμετοχική τέχνη. Παράλληλα, η σειρά εκθέσεων «Αναζητήσεις στην Ύλη» φιλοξενείται στο Πωλητήριο του Μουσείου, παρουσιάζοντας έργα των Λίλη Πρεβέ και Saravich Sungtrakankul, οι οποίοι έχουν βραβευθεί σε προηγούμενες διοργανώσεις του JELO6 Project.

Το JELO6 δεν περιορίζεται στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου, αλλά απλώνεται στην πόλη μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων. Η διοργάνωση προλογίζεται από το διήμερο σεμινάριο του Charon Kransen (11–12 Μαΐου), με τίτλο «Are we makers or are we artists?», θέτοντας εξαρχής ζητήματα ταυτότητας και θέσης του σύγχρονου δημιουργού.

Ομιλίες, παρουσιάσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις πραγματοποιούνται στις 15 Μαΐου στο Μουσείο Μπενάκη (κτήριο Κουμπάρη), με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων όπως οι Caroline Broadhead, Jana Machatová & Peter Machata, Mari Ishikawa, Sofia Björkman και Carin Reinders, ενώ η Eliana Negroni (Aedo) κλείνει τις διαλέξεις, ανοίγοντας τη συζήτηση γύρω από τη σύγχρονη εκδοτική πρακτική στο κόσμημα.

Peter Machata

Η συμμετοχική διάσταση της διοργάνωσης αναδεικνύεται μέσα από εργαστήρια όπως το «Interwoven Bodies / Silent Commons», ένα μη λεκτικό, βιωματικό εργαστήριο των Νίκης Στυλιανού, Ξένιας Δεϊμέζη και Ήρας Σπαγαδώρου, που διερευνά τη σχέση σώματος, υλικού και συλλογικότητας. Παράλληλα, το workshop «From Scrap to Jewelry» του Anamma School, με εισηγητές την Αναστασία Αγγλοπούλου και τον Κάρολο Βλαχιώτη, εστιάζει στην έννοια της μεταμόρφωσης και της επανανοηματοδότησης του υλικού.

Η πόλη ενεργοποιείται μέσα από ένα ευρύ δίκτυο εκθέσεων και δράσεων: το performative project «Kremastra» των Dariusz Wojdyga και JELO6 Project στο Lola Bar, το Studio Visit & “Jour-fix” project στο στούντιο της Ήρας Σπαγαδώρου, η έκθεση του Anamma School στο THE127 και του Light Factory Creative Hub στο Roma 5 Design, το «Al Zekra» της Σοφία Ζαράρη στο Ίδρυμα Κατακουζηνού, καθώς και εκθέσεις και παρουσιάσεις σε χώρους όπως το Cylindrus.lab, η Agapis Gallery και το Uni.Versus Art Room.

Η διοργάνωση κορυφώνεται στις 17 Μαΐου με ανοιχτές συζητήσεις, στρογγυλή τράπεζα και την Τελετή Απονομής Βραβείων στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138).

Το JELO6 Project Athens 2026 λειτουργεί ως πλατφόρμα συνάντησης και ανταλλαγής, φέρνοντας κοντά καλλιτέχνες, επιμελητές, συλλέκτες και πολιτιστικούς φορείς, και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ενεργού και διασυνδεδεμένου καλλιτεχνικού οικοσυστήματος. Η ομάδα πίσω από το JELO6 Project — Νίκη Στυλιανού, Διονύσης Γρηγοράτος και Λιάνα Παττίχη — επενδύει στη συμμετοχικότητα και την προσφορά, μέσα σε ένα πλαίσιο που προστατεύει την αυτονομία και ενισχύει την κοινότητα.

ThisbeStadler

Θερμές ευχαριστίες στους κριτές και στους χορηγούς για την πολύτιμη στήριξή τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Μουσείο Μπενάκη και τους ανθρώπους του, για τη φιλοξενία, την εμπιστοσύνη και το αδιάκοπο όραμα που στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης.

Συμμετέχουν:

Individual Artists: Αγγελική Μάδη // Αγγελική Συμεωνίδη & Στέφανος Κυριτσόπουλος // Αναστασία Γεμελιάρη // Άντρη Λάμπρου και Φώτης Βασιλείου // Αγγέλικα Κόμη // Άγγελος Κωνσταντακάτος // Dariusz Wojdyga // Demitra Thomloudis // Dominique Lietaert // Dora Haralambaki // Ηρώ Κασκάνη // Κατερίνα Γληνού // Laura & Martine Feiereisen // Laura Moisa // Λεώνη Γιατζόγλου // Λίλη Κανελλοπούλου // Μαρίνα Ζάχου // Ρένα Μεταξά. Emerging Artists: Bette Nunneley // Dominik Cunningham // Isabel Wang Pontoppidan //Leopold Juenger // Lili Barglowska // Marie-Caroline Locquet // Miles Robinson // Ralph Parks // Roanne Sanchez-Watts // Zoe Clark. Previously Awarded Artist in both ATHENS 2024 and CYPRUS 2025 editions: Aναστασία Κανδαράκη // Huimin Zhang // Τζόη Σταθοπούλου // Lauren Kalman // Λίλη Πρεβέ // Μαρία Ιωάννου // Μαρία Καρυστινού // Punch Patcharakamol Suwannakit // Saravich Sungtrakankul // Sylvie Godel // Thisbe Stadler. Our Guests: Φαίη Παπαργυροπούλου // Γεωργία Γkρεμούτη // Jana Machatova and Peter Machata. Specially Invited: Caroline Broadhead // Ερατώ Κουλουμπή // Λιάνα Παττίχη // Μαρία Γκίζη // Mari Ishikawa // Sofia Björkman // Yolanda Naranjo. Solo Exhibition: Σοφία Ζαράρη. Collectives: Κράμα. Galleries: Αγάπη Σμπώκου // Cylindrus.lab // Uni.Versus Art Room. Schools and Creative Hubs: Άναμμα // the Light Factory Creative Hub. Studio Visit: Ήρα Σπαγαδώρου.