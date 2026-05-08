Το χτύπημα ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν και η αναταραχή που ακολούθησε στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει τους τελευταίους μήνες σχεδόν τα πάντα. Τουρισμός, πετρέλαιο, μεταφορές και επενδύσεις βρίσκονται σε στάση αναμονής. Στην Κύπρο έχουν ήδη καταγραφεί αυξήσεις λόγω αυτής της αβεβαιότητας, με τον Μάριο Δρουσιώτη να προειδοποιεί μέσω του «Φ» πως οι ανατιμήσεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα είναι μόνο η αρχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, η Κύπρος έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζεται από τις συνέπειες του πολέμου, με αυξήσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

Όπως σημείωσε, οι ανατιμήσεις αυτές θα συνεχιστούν τουλάχιστο όσο συνεχίζεται και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Όπως είπε στον «Φ» ο κ. Δρουσιώτης, οι αυξήσεις αυτές ήταν αναμενόμενες και θα συνεχιστούν, καθώς, όπως ανέφερε, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα πότε θα υπάρξει θετική κατάληξη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Όταν άρχισε ο πόλεμος, κανείς δεν ήξερε πού θα καταλήξει. Ξέραμε ότι αυξήσεις στα προϊόντα θα έπρεπε να δούμε έναν με δύο μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Αυξήσεις που είδαμε τελικά εντός Απριλίου, δηλαδή εντός του χρονικού ορίου που τις περιμέναμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δρουσιώτης, συμπληρώνοντας την ίδια ώρα πως, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δηλαδή χωρίς ουσιαστική εκεχειρία και χωρίς επαναφορά της ομαλότητας στις μεταφορές ενέργειας, οι αυξήσεις αυτές θα συνεχίζονται.

Ερωτηθείς κατά πόσον κάποιες επιχειρήσεις φαίνεται να απορρόφησαν μέρος των αυξήσεων και δεν προχώρησαν άμεσα σε ανατιμήσεις, ο κ. Δρουσιώτης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, λέγοντας πως, αν και αναμένονταν κάποιες αυξήσεις, δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι το ποσοστό τους κινείται εντός λογικών πλαισίων και δικαιολογείται από τις εξελίξεις.

Οι αυξήσεις στο e-kalathi

Σύμφωνα με έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, από τις 14 Απριλίου 2026 άρχισαν να καταγράφονται αισθητές αυξήσεις σε προϊόντα που περιλαμβάνονται στο e-kalathi.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, μέχρι τις 30 Απριλίου 2026 εντοπίστηκαν αυξήσεις πέραν του 1% σε 39 κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες αφορούσαν συνολικά 241 προϊόντα. Οι περισσότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις κατηγορίες των μακαρονιών, των τυριών, των σοκολατών, του αλευριού εγχώριας παραγωγής και του γιαουρτιού.

Σε έξι κατηγορίες προϊόντων, οι αυξήσεις αφορούσαν μόνο συγκεκριμένη μάρκα, ενώ το ύψος των ανατιμήσεων έφθασε έως και το 14%.

Να σημειωθεί επίσης πως, στη συντριπτική πλειονότητα των υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-kalathi, οι αποκλίσεις μεταξύ των τιμών πώλησης είναι τόσο μεγάλες που δεν συνιστούν ένδειξη έντονου ανταγωνισμού.

Η μέση απόκλιση μεταξύ της ακριβότερης και της φθηνότερης υπεραγοράς κυμαίνεται στο 60%.

Από την έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, σε 335 προϊόντα συγκεκριμένης υπεραγοράς που συμμετέχει στο e-kalathi φάνηκε ότι οι τιμές πώλησης βρίσκονταν σε πολύ υψηλά επίπεδα, σε σύγκριση με τη μέση τιμή πώλησης των υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-kalathi. Σε μικρό αριθμό προϊόντων η διαφορά ξεπερνούσε και το 100%.

Συγκρατήθηκαν οι τιμές στα καύσιμα

Στα θετικά καταγράφεται το γεγονός ότι από τις 4 Απριλίου, όταν εφαρμόστηκε η μείωση του φόρου κατανάλωσης κατά 8,33 σεντ ανά λίτρο στη βενζίνη και κατά 6 σεντ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, οι τιμές μέχρι σήμερα αυξήθηκαν κατά 3,5 σεντ στη βενζίνη και κατά 4,5 σεντ στο πετρέλαιο κίνησης, δείχνοντας συγκράτηση στο ποσοστό της αύξησης και μια σταθεροποίηση.

Συνολικά, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου κατανάλωσης, από την 1η Μαρτίου μέχρι σήμερα οι αυξήσεις στη βενζίνη άγγιξαν τα 23,5 σεντ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης τα 47,5 σεντ το λίτρο και στο πετρέλαιο θέρμανσης τα 43,5 σεντ το λίτρο. Ουσιαστικά, η μείωση του φόρου κατανάλωσης απορρόφησε περίπου το 35% των αυξήσεων στη βενζίνη και περίπου το 13% στο πετρέλαιο κίνησης. Υπενθυμίζεται πως δεν υπήρξε μείωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης.