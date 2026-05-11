Ο εαυτός της νιώθει η Antigoni Buxton πάνω στη σκηνή της Eurovision. Η τραγουδίστρια που με το κομμάτι Jalla θα εκπροσωπήσει την Κύπρο περπάτησε στο τιρκουάζ χαλί της 70ής διοργάνωσης και προχώρησε σε δηλώσεις.

Η Antigoni Buxton μοιράστηκε τις εντυπώσεις της από τις πρόβες της για τον Β’ Ημιτελικό, τονίζοντας πως την ίδια στιγμή ήταν νευρική αλλά και γεμάτη ενέργεια. Παράλληλα, ανέφερε πως πριν ανέβει στη σκηνή θέλει να μιλήσει με τη μητέρα της, τον μάνατζέρ της και τον Θεό.

«Ένιωθα πολλή ενέργεια, λίγο νευρική, αλλά ήταν πολύ ωραία να μπορούμε να κάνουμε αυτό, να το δούμε και να έχουμε τις πρόβες, για να το κάνουμε να είναι πολύ σωστό για τον Ημιτελικό. Λίγο πριν ανέβω στη σκηνή θα θέλω να μιλήσω με τη μαμά μου και με τον μάνατζέρ μου και την ομάδα γενικά. Και με τον Θεό», είπε αρχικά η εκπρόσωπος της Κύπρου στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς-Νωρίς», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου.

«Έχω δει ότι όλοι έχουν τρελαθεί με το ρούχο μας και με τη σκηνή. Νιώθω ότι είμαι ο εαυτός μου εκεί πάνω», πρόσθεσε στη συνέχεια.

