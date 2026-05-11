Σοβαρές ανησυχίες εκφράζουν οι διανομείς φαγητού που εργάζονται στην Παλιά πόλη της Πάφου, καθώς καταγγέλλουν αυξημένα περιστατικά κλοπών και επιθέσεων, κυρίως τα Σαββατοκύριακα.

Όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα με βίντεο στο RoadReportCY, διανομείς φαγητού αναφέρουν ότι πέφτουν όλο και συχνότερα θύματα οργανωμένης επίθεσης από ομάδες νεαρών στην περιοχή, σημειώνοντας ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής αποτελεσματική παρέμβαση από της Αρχές.

Οι διανομείς φαγητού, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, κάνουν λόγο για παραγγελίες με ψευδή στοιχεία από συγκεκριμένα άτομα, δηλώνοντας πληρωμή με μετρητά κατά την παράδοση, ούτως ώστε να τους στήσουν ενέδρα για να τους αρπάξουν το φαγητό και τα χρήματα.

Οι εργαζόμενοι, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, καταγγέλλουν κλοπές και ζημιές στις μοτοσικλέτες τους.

Δείτε το βίντεο

Διερευνά την καταγγελία η Αστυνομία

Καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, από δύο άντρες ηλικίας 21 και 22 ετών, διανομείς φαγητού, ότι το βράδυ του Σαββάτου, [09/05], μεταξύ των ωρών 21.00 και 21.30, ενώ βρίσκονταν σε περιοχή στην Πάφο, δέχθηκαν επίθεση από αριθμό προσώπων, κάποια από τα οποία έφεραν κουκούλες και προσωπίδες που κάλυπταν το πρόσωπο τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες έριχναν πέτρες, ξύλα και μπουκάλια, ενώ ένας από αυτούς κρατούσε μαχαίρι.

Λόγω της επίθεσης, οι 21χρονος και 22χρονος εγκατέλειψαν τα μοτοποδήλατα τους στο σημείο, με αποτέλεσμα οι δράστες να προκαλέσουν ζημιές σε αυτά. Οι δράστες επίσης, φέρεται να έκλεψαν και παραγγελία φαγητού, που βρισκόταν στο κουτί διανομής, στο ένα μοτοποδήλατο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, γύρω στις 10.30 το βράδυ, ενώ οι 21χρονος και 22χρονος βρίσκονταν σε παρακείμενη περιοχή, δέχθηκαν εκ νέου επίθεση από τους δράστες, οι οποίοι τους έριχναν πέτρες και ξύλα.

Οι 21χρονος και 22χρονος κατήγγειλαν την επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυκτα, χθες Κυριακή [10/05].

Από την επίθεση τραυματίστηκε στο πόδι ο 22χρονος. Αυτός έτυχε εξετάσεων και περίθαλψης στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και έλαβε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά.