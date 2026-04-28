Σε παρέμβαση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για ειρηνική διευθέτηση περιστατικού, που αφορούσε στην κινητοποίηση “τουρκοκυπριακού προσωπικού ασφάλειας” στη νεκρή ζώνη στην περιοχή Αυλώνας την Τρίτη, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος τύπου της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στο νησί, Αλίμ Σιντίκ.

Ερωτηθείς από για το περιστατικό, ο κ. Σιντίκ είπε ότι υπήρξε γεωργική δραστηριότητα από Ελληνοκύπριο πλησίον της “βόρειας γραμμής κατάπαυσης του πυρός”, η οποία οδήγησε σε κινητοποίηση «τουρκοκυπριακού προσωπικού ασφαλείας».

«Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ συνεργάστηκε με όλα τα μέρη για την πρόληψη εντάσεων και τη διατήρηση του στάτους κβο στην περιοχή. Το τουρκοκυπριακό προσωπικό ασφαλείας εγκατέλειψε αμέσως την περιοχή», είπε ο κ. Σιντίκ, σημειώνοντας ότι «η κατάσταση επιλύθηκε ειρηνικά».

Σύμφωνα με τον κ. Σιντίκ, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την περιοχή. «Η πρόληψη των εντάσεων και η διατήρηση του στάτους κβο σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή παραμένουν ύψιστη προτεραιότητα για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ», πρόσθεσε.

ΚΥΠΕ