Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες της Αστυνομίας σε σχέση με την υπόθεση της «Σάντης» και τους ισχυρισμούς που προβάλλει ο Μακάριος Δρουσιώτης οι οποίοι αφορούν το πολιτικοδικαστικό σύστημα για φερόμενη διαφθορά και χρηματισμό.

Οι έρευνες του ειδικού κλιμακίου που συστάθηκε για να εξετάσει τα όσα αναφέρονται μέσα από τα sms που παραδόθηκαν στην Αστυνομία συνεχίστηκαν και το Σαββατοκύριακο έγινε αξιολόγηση του μέχρι σήμερα υλικού που συλλέγηκε μεταξύ των οποίων τεκμήρια, καταθέσεις και στοιχεία και τώρα αναμένονται τα στοιχεία από τραπεζικούς λογαριασμούς που ανοίχθηκαν στη βάση δικαστικών διαταγμάτων.

Από τους λογαριασμούς θα φανεί κατά πόσο έχει εμβάσματα στη «Σάντη» όπως υπάρχει ισχυρισμός με σκοπό να εξαχθούν στο εξωτερικό είτε από πρώην δικαστικό είτε από εταιρεία ελληνικών συμφερόντων.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η λήψη καταθέσεων από άτομα που κατονομάζονται στα μηνύματα είτε ότι παρανέβησαν είτε ότι είχαν πάρε δώσε με πρόσωπα που ελέγχονται. Πλην του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη που κλήθηκε και έδωσε κατάθεση αναφορικά με την «Αδελφότητα των Ροδόσταυρων», οι ανακριτές είχαν συνάντηση και με τον τέως ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρο Κυπριανού. Η συνάντηση σχετιζόταν με τον ισχυρισμό του Δρουσιώτη ότι με την προτροπή του πρώην προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρωνα Νικολάτου, είχε προτείνει τον Γιώργο Σαββίδη ως Γενικό Εισαγγελέα αντί του Ιωνά Νικολάου. Ο κ. Κυπριανού έχει διαψεύσει και δημόσια αυτόν τον ισχυρισμό και το ανέφερε και στην κατάθεσή του στους ανακριτές.

Συνάντηση με τους ανακριτές είχαν επίσης και με τον Μύρωνα Νικολάτο τόσο σε σχέση με τον πιο πάνω ισχυρισμό που αφορά στον Γιώργο Σαββίδη, όσο και για τις αναφορές για έμβασμα €500.000. Κατάθεση έδωσαν επίσης ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωστής Ευσταθίου και ο νομικός Πόλυς Πολυβίου, τα ονόματα των οποίων επίσης αναφέρονται στα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας.

Οι καταθέσεις, όπως γίνεται αντιληπτό, θα συνεχιστούν ώστε να καλύψουν όλους όσους αναφέρονται και παράλληλα γίνονται έρευνες που αφορούν και άλλα ζητήματα που προκύπτουν μέσα από την ανάλυση των μηνυμάτων αλλά και των στοιχείων που κατέχει η Αστυνομία.

Στο μεταξύ, αναμένεται εντός της τρέχουσας εβδομάδας το Ανώτατο Δικαστήριο να αποφασίσει στο αίτημα του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη κατά πόσο θα του δώσει άδεια να ζητήσει ακύρωση του εντάλματος έρευνας στα υποστατικά του μεταξύ των οποίων και το γραφείο του και αν θα εκδώσει διάταγμα που να απαγορεύει στην Αστυνομία να επεξεργάζεται το περιεχόμενο που παραλήφθηκε για εξέταση.

Η αίτηση του κ. Κληρίδη βασίστηκε στην παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου και κυρίως στο γεγονός ότι κατά την έρευνα στο γραφείο του δεν παρευρίσκονταν μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για επίβλεψη της έρευνας.

Αυτή τη βδομάδα αναμένεται να ξεκαθαρίσει πότε θα έρθει η ομάδα των ειδικών Αμερικανών του FBI η οποία θα προβεί σε ανάλυση των καταθέσεων και θα σκιαγραφήσει το προφίλ της «Σάντης».