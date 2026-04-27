Κακόγουστο Fake News δημιούργησαν την προηγούμενη Πέμπτη κάποιοι κυκλοφορώντας φωτογραφία με πινακίδα του ΔΗΣΥ στην οποία παρουσιαζόταν ως σύνθημα δήθεν, κατά τη βίας των γυναικών. Το θέμα πήρε διαστάσεις, αναγκάζοντας την Πινδάρου να εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός καταγγέλλει απερίφραστα τη διασπορά ψευδούς και παραποιημένης εικόνας που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες και επιχειρεί να αποδοθεί στο κόμμα μας.

Πρόκειται για ένα ακόμη κρούσμα συνειδητής παραπληροφόρησης και κατασκευής εντυπώσεων από πολιτικούς αντιπάλους που επιλέγουν τον δρόμο της τοξικότητας αντί του ουσιαστικού διαλόγου. Η συγκεκριμένη εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ουδέποτε αποτέλεσε υλικό ή καμπάνια του Δημοκρατικού Συναγερμού», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ΔΗΣΥ.

Φ.Δ