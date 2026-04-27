Οι Γενικές Ασφάλειες ξεχώρισαν στα 5α Digital Finance Awards 2026, έναν θεσμό που αναδεικνύει την ψηφιακή καινοτομία στον χρηματοοικονομικό κλάδο Ελλάδας και Κύπρου. Η Εταιρεία διακρίθηκε σε σημαντικές θεματικές ενότητες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, συνεργατών και εργαζομένων.

Gold Βραβεί α :

Κατηγορία “Best Risk Mitigation Initiative” Κατηγορία “Best Compliance / Regtech / KYC Initiative” Κατηγορία “Best Datawarehouse – Advanced Data Processing Initiative”

για την Πλατφόρμα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ποιότητας Δεδομένων προς την εποχή Τεχνητής Νοημοσύνης που ανέπτυξε.

Silver Βραβείο:

Κατηγορία: “Best Governance, Data Quality & International Scale-Up Initiative”: Πλατφόρμα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ποιότητας Δεδομένων προς την εποχή Τεχνητής Νοημοσύνης

Bronze Βραβείο :

Κατηγορία “Best Paperless Digital Initiative”: Genikes Insurance Customer Portal

Τα βραβεία παρέλαβαν ο Chief Information Officer των Ασφαλιστικών Εταιρειών της Τράπεζας Κύπρου, Δρ. Ευάγγελος Μονοχρήστου και ο Product Manager των Γενικών Ασφαλειών, Ευδόκιος Πιερή.

Σε δήλωσή του, ο Chief Information Officer των Ασφαλιστικών Εταιρειών της Τράπεζας Κύπρου, Δρ. Ευάγγελος Μονοχρήστου, υπογράμμισε πως οι διακρίσεις αυτές αποτελούν ισχυρή επιβεβαίωση της στρατηγικής των Γενικών Ασφαλειών να επενδύουν συστηματικά σε υποδομές που ενισχύουν την ποιότητα δεδομένων, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια. Ταυτόχρονα, αντικατοπτρίζουν τον στόχο της εταιρείας να προσφέρει πρωτοποριακές ψηφιακές υπηρεσίες που κάνουν την ασφάλιση πιο εύκολη και προσιτή.

Με συνέπεια και όραμα, οι Γενικές Ασφάλειες συνεχίζουν να ηγούνται της ψηφιακής μετάβασης στον ασφαλιστικό κλάδο, ενισχύοντας τη θέση τους ως αξιόπιστος και σύγχρονος οργανισμός που βρίσκεται πραγματικά κοντά στον πελάτη.