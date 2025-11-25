Τις στρατηγικές επιδιώξεις, τις προκλήσεις αλλά και τις ανάγκες για τον επόμενο χρόνο καταγράφει το υπουργείο Οικονομικών σε έγγραφο με τίτλο «Ετήσιο σχέδιο δράσης 2026», παρουσιάζοντας και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν το 2025.

Οι προκλήσεις καταγράφονται σε εννέα στόχους:

1) Διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας,

2) Διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και υγειών δημόσιων οικονομικών,

3) Συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο δημοσιονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

4) Διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας,

5) Διασφάλιση ενός αποτελεσματικού χρηματοοικονομικού ρυθμιστικού πλαισίου και η μείωση του ιδιωτικού χρέους και των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων,

6) Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργία θέσεων εργασίας,

7) Διασφάλιση της βιωσιμότητας του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών,

8) Αύξηση της παραγωγικότητας στη δημόσια υπηρεσία,

9) Εεπιτυχής διαχείριση θεμάτων στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου ΕΕ.

Το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει αναλυτικά για τον κάθε στόχο ποια μέτρα λαμβάνονται, όπως η προώθηση οικονομικής πολιτικής για αντιμετώπιση των προκλήσεων, όπως είναι για παράδειγμα ο πληθωρισμός.

Απώτερος στόχος η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την στοχευμένη κλιμακωτή επιδότηση της τιμής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για την ειδική οικιακή διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών (Κώδικας 08) και τη διμηνιαία διατίμηση εμπορικής χρήσης μονής εγγραφής χαμηλής τάσης (Κώδικας 10) μόνο για τις τιμολογήσεις από 1/1/2026 -31/12/2026. Επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα από 1/1/2026 – 31/12/2026 και μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα για οικιακή χρήση από 19% σε 9%, από 1/4/2026 – 31/12/2026.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της οικονομίας μέσω μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος έχει κόστος €108,5 εκατ.

Οι παρεμβάσεις αφορούν: Ταμείο Χρηματοδότησης Κεφαλαίου (Equity fund), Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (National Promotion Agency), ψήφιση πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας και διορισμός διοικητικού συμβουλίου. Επίσης, ο εκσυγχρονισμός του περί Εταιρειών Νόμου, στρατηγική προσέλκυσης ξένων εταιρειών και ταλέντου, έναρξη λειτουργίας πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων από τρίτες χώρες, έναρξη της υλοποίησης πλάνου δράσης για την ενίσχυση του πλαισίου διακυβέρνησης των κρατικών οντοτήτων, φορολογική μεταρρύθμιση.

Για την παρακολούθηση και διαμόρφωση πολιτικών /ενεργειών για τον τραπεζικό τομέα και το ιδιωτικό χρέος, οι παρεμβάσεις όπως καταγράφονται στο σχέδιο δράσης 2026 είναι: νομικό πλαίσιο σχετικά με το σύστημα ανταλλαγής δεδομένων και γραφείου πίστης, σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για στεγαστικά δάνεια με εισοδηματικά κριτήρια, σχέδιο «ενοίκιο έναντι δόσης» για μη εξυπηρετούμενα δάνεια ευάλωτων νοικοκυριών, αποκρατικοποίηση Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Υπάρχουν και οι δράσεις για την αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν την καταπολέμηση την νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με κόστος €1,29 εκατ.

Στις παρεμβάσεις καταγράφονται: επανάληψη της εθνικής αξιολόγησης κινδύνων JX/XT και εκπόνηση σχεδίου δράσης, εκπόνηση αξιολόγησης κινδύνων χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και εκπόνηση σχεδίου δράσης, ενίσχυση των μέτρων και προληπτικής εποπτείας στον τομέα των ακινήτων με τη ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου που θα καθιστά όλους τους επαγγελματίες υπόχρεες οντότητες, εποπτευόμενους από το Τμήμα Φορολογίας, δημιουργία ενιαίου εποπτικού πλαισίου για τις διοικητικές υπηρεσίες.

Επίσης, περιλαμβάνονται ενέργειες για επαρκή στελέχωση και καταρτισμό της ΕΜΕΚ σε ανθρώπινο δυναμικό (αγορά υπηρεσιών) και εξασφάλιση κατάλληλων εργαλείων (λογισμικά προγράμματα, εκπαίδευση) για αδειοδότηση και καθοδήγηση καθώς και για αξιολόγηση υποθέσεων και επέκταση της τεχνικής βοήθειας που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία από το ΗΒ, για την προετοιμασία της ΕΜΕΚ ως προς τη λειτουργική οργάνωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού μέσω εξειδικευμένης εκπαίδευσης.

Για την προώθηση και υλοποίηση σύγχρονων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, οι παρεμβάσεις αφορούν: Έναρξη εφαρμογής της τηλεργασίας στη δημόσια υπηρεσία, εισαγωγή ρύθμισης για δυνατότητα απασχόλησης, με μειωμένες ώρες εργασίας συγκεκριμένων ομάδων υπαλλήλων βάσει προσωπικών/οικογενειακών αναγκών και επέκταση του ευέλικτου ωραρίου εργασίας.

Περαιτέρω προώθηση και υλοποίηση πολιτικών ανάπτυξης και ανέλιξης προσωπικού και δίκαιων, διαφανών και σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης και επιλογής για διορισμό/προαγωγή, αξιολόγηση του κρατικού μισθολογίου για εξορθολογισμό και συγκράτηση του ρυθμού αύξησής του, ενδυνάμωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για το προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας.