Η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2025 ανήλθε σε 65% για τα έσοδα και 59% για τις δαπάνες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα. Η υλοποίηση εμφανίζεται μειωμένη σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, λόγω χαμηλότερων αναλήψεων δανείων και μικρότερων αποπληρωμών χρέους.

Τα κρατικά έσοδα έφθασαν τα €7,63 δισ., έναντι €8,48 δισ. το 2024, ενώ οι πραγματικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα €7,68 δισ., μειωμένες σε σχέση με τα €8,77 δισ. πέρυσι.

Έσοδα κράτους

Οι έμμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά €0,13 δισ., με άνοδο σε ΦΠΑ, φόρους κατανάλωσης και άλλους έμμεσους φόρους. Οι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά €0,16 δισ. λόγω υψηλότερων εισπράξεων από τον φόρο εισοδήματος. Αντίθετα, οι αναλήψεις δανείων μειώθηκαν σημαντικά, στα €0,09 δισ. έναντι €1,14 δισ. το 2024.

Δαπάνες κράτους

Η δαπάνη για μισθοδοσία, συντάξεις και φιλοδωρήματα ανήλθε στα €2,73 δισ., ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με πέρυσι. Οι αποπληρωμές χρέους και τόκων υποχώρησαν στα €0,82 δισ., παρουσιάζοντας σημαντική μείωση από τα €2 δισ. του 2024.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν στα €1,51 δισ., κυρίως λόγω ενισχυμένης χορηγίας στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αύξηση σημειώθηκε και στις παροχές υγείας, ενώ οι παροχές κοινωνικής πρόνοιας μειώθηκαν.

Οι μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις έφτασαν τα €1,46 δισ., αυξημένες κατά €0,13 δισ. σε σχέση με πέρυσι, με υψηλότερη χρηματοδότηση προς δήμους, κοινωνικές ασφαλίσεις και τον ενιαίο ευρωπαϊκό πόρο ΑΕΕ.

Λειτουργικές, κεφαλαιουχικές και αναπτυξιακές δαπάνες

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 11%, στα €0,70 δισ. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε €285,1 εκατ., με μεγαλύτερα κονδύλια σε οδικά έργα, κυβερνητικά κτήρια, υδατικά συστήματα και σχολικές εγκαταστάσεις.

Σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, η υλοποίηση έφτασε τα €153,5 εκατ., ενώ οι χορηγίες σε πανεπιστήμια, οργανισμούς και κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε €163,1 εκατ.

Το Γενικό Λογιστήριο αναφέρει ότι το χαμηλότερο ποσοστό υλοποίησης δαπανών το 2025 σχετίζεται με την εποχικότητα αποπληρωμής του δημόσιου χρέους. Οι αναπτυξιακές δαπάνες υλοποιήθηκαν κατά 46%, ποσοστό υψηλότερο του δεκαετούς μέσου όρου (42%).