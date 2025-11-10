Αύξηση ύψους €129.852 παρουσιάζει η πρόταση προϋπολογισμού του 2026 για το Γραφείο της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, με τις συνολικές δαπάνες να ανέρχονται σε €703.280, όπως ανέφερε η Έφορος Στέλλα Μιχαηλίδου ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως σε προσαύξηση του κόστους στέγασης και σε ενισχυμένες λειτουργικές ανάγκες, λόγω της ενεργότερης συμμετοχής του Γραφείου σε ευρωπαϊκά όργανα και δράσεις ανταγωνισμού.

Προβληματισμός για την αύξηση των εξόδων στέγασης

Κατά τη συνεδρία, η Πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, εξέφρασε προβληματισμό για την αύξηση 42% στα έξοδα στέγασης.

Απαντώντας, η κ. Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι η μεταστέγαση του Γραφείου σε νέο χώρο συνεπάγεται ετήσια αύξηση €63.000 στο ενοίκιο, καθώς το Γραφείο μέχρι σήμερα στεγάζεται σε διαμέρισμα.

Όπως είπε, η επιλογή του νέου χώρου έγινε βάσει εισηγήσεων του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Υπουργείου Οικονομικών, με εκτίμηση ενοικίου από το Τμήμα Κτηματολογίου, ώστε να καλύπτει τις προδιαγραφές του εγκεκριμένου οργανογράμματος και να αποφευχθεί νέα μεταστέγαση στο μέλλον.

Στελέχωση και λειτουργία με μόνιμο προσωπικό

Η Επιτροπή εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόοδο στη στελέχωση του Γραφείου, που διαθέτει πλέον τέσσερις μόνιμους υπαλλήλους.

Η Έφορος ανέφερε ότι ο στόχος είναι το Γραφείο να λειτουργήσει αποκλειστικά με μόνιμο προσωπικό, καθώς οι αποσπάσεις που λήγουν εντός του 2026 θα επαναξιολογηθούν ανάλογα με τις ανάγκες.

Ευρωπαϊκή παρουσία και αναγνώριση

Η κ. Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι μέρος της αύξησης των δαπανών σχετίζεται με τη συμμετοχή του Γραφείου στις Ομάδες Ανταγωνισμού της ΕΕ, καθώς και με τη διοργάνωση του State Aid Working Group τον Ιούνιο 2026 στην Κύπρο.

Το Γραφείο, είπε, έχει λάβει εύσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τήρηση του Αρχείου Κρατικών Ενισχύσεων και για τη συνεπή εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας και αναλογικότητας.

Στήριξη και παρεμβάσεις βουλευτών

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης χαρακτήρισε την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ μία από τις πιο εξελιγμένες, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου της Εφόρου.

Ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης ζήτησε ενημέρωση για τα συμπεράσματα του συνεδρίου στην Κοπεγχάγη σχετικά με την προσιτή στέγη, με την κ. Μιχαηλίδου να απαντά ότι εξετάζεται η συμπερίληψη της στέγασης στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, ώστε να παρέχονται στοχευμένες πολιτικές στήριξης ανά κράτος μέλος.

Ρόλος και αποστολή του Γραφείου

Η Έφορος τόνισε ότι το Γραφείο εκπληρώνει την αποστολή του γνωμοδοτώντας για τη χρήση κρατικών πόρων σύμφωνα με τις βασικές αρχές των κρατικών ενισχύσεων:

διαφάνεια, αναλογικότητα, αναγκαιότητα και καταλληλότητα.