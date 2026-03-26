Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εξετάζουν τις επιπτώσεις που θα είχε στην οικονομία μια ενδεχόμενη απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου έως και τα 200 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, μια ένδειξη ότι ανώτεροι αξιωματούχοι μελετούν τις πιθανές συνέπειες ακραίων σεναρίων λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Η μοντελοποίηση σχετικά με το πόσο επιζήμια θα μπορούσε να είναι μια μεγαλύτερη αύξηση των τιμών του πετρελαίου για τις προοπτικές ανάπτυξης αποτελεί μέρος των τακτικών αξιολογήσεων που γίνονται σε περιόδους κρίσης και δεν αποτελεί πρόβλεψη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η προσπάθεια αυτή στοχεύει στο να διασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης μιας παρατεταμένης σύγκρουσης, ανέφεραν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είχε εκφράσει ανησυχίες ήδη πριν από την έναρξη του πολέμου, εκτιμώντας πως η σύγκρουση θα πυροδοτούσε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, πλήττοντας την οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, πηγές αναφέρουν πως ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρουν εδώ και εβδομάδες στον Λευκό Οίκο τον προβληματισμό τους για τις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διέψευσε τις αναφορές αυτές, διευκρινίζοντας ότι, αν και η κυβέρνηση αξιολογεί διαρκώς διάφορα οικονομικά σενάρια, οι αξιωματούχοι δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο το πετρέλαιο να αγγίξει τα 200 δολάρια το βαρέλι. Επιπλέον, τόνισε πως ο Μπέσεντ δεν θορυβήθηκε από τις βραχυπρόθεσμες αναταράξεις που προκάλεσε η επιχείρηση “Epic Fury“. Αντιθέτως, σημείωσε, ο Μπέσεντ έχει επανειλημμένα εκφράσει την εμπιστοσύνη του, όπως και της κυβέρνησης, στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και των παγκόσμιων αγορών ενέργειας.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με το West Texas Intermediate να σημειώνει άνοδο περίπου 30% στα 91 δολάρια το βαρέλι και το Brent να κερδίζει σχεδόν 40% κατά την ίδια περίοδο, κοντά στα 102 δολάρια.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται, παρά τη δημόσια απόρριψη από το Ιράν των δηλώσεων Τραμπ περί διεξαγωγής διαπραγματεύσεων.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ έθεσε προθεσμία πέντε ημερών στο Ιράν για να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα θέσει τέλος στον πόλεμο.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ αναμενόταν να διαρκέσει 4-6 εβδομάδες. Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε στις 12 Μαρτίου ότι μια άνοδος στα 200 δολάρια το βαρέλι είναι “απίθανη“.

Μια άνοδος του αργού πετρελαίου στα 200 δολάρια θα αποτελούσε τεράστιο πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία. Σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, η τιμή έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο μόνο μία φορά τα τελευταία 50 χρόνια: το 2008, λίγο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα, το Bloomberg προβλέπει ότι μια τιμή του πετρελαίου στα 170 δολάρια το βαρέλι για μερικούς μήνες θα οδηγούσε σε άνοδο του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και θα περιόριζε την οικονομική ανάπτυξη.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν ανησυχεί για την αύξηση του κόστους της ενέργειας, υπονοώντας μάλιστα ότι οι ΗΠΑ επωφελούνται από αυτό, και προέβλεψε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν απότομα μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Ωστόσο, η σχεδόν πλήρης διακοπή των μεταφορών μέσω του Στενού του Ορμούζ, το οποίο συνήθως διακινεί έως και το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει ήδη πλήξει τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η σύγκρουση έχει εντείνει τους πληθωριστικούς κινδύνους. Οι ομόλογοί της στη Φρανκφούρτη, το Λονδίνο και την Ιαπωνία προετοιμάζονται για αυξήσεις επιτοκίων ήδη από τον επόμενο μήνα.

Στις ΗΠΑ, η τιμή της βενζίνης έχει κερδίσει 30%, ανατρέποντας τις μειώσεις του περασμένου έτους και αυτό που ο Τραμπ θεωρούσε επίτευγμα της κυβέρνησης του.

Την ίδια στιγμή, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου στον πληθωρισμό. Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου στην οικονομία των ΗΠΑ.