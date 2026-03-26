Με νέες αναρτήσεις του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ξανά τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ πως δεν κάνουν τίποτα για να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά των «τρελών» του Ιράν. Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τα μηνύματα που στέλνει τις τελευταίες ώρες η Τεχεράνη αναφορικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ζητώντας από τους Ιρανούς αξιωματούχους να σοβαρευτούν «πριν να είναι πολύ αργά».

«Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να βοηθήσουν με το παρανοϊκό έθνος, που τώρα έχει στρατιωτικά συντριβεί, το Ιράν. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τίποτα από το ΝΑΤΟ, αλλά «δεν ξεχνούμε ποτέ» αυτή την πολύ σημαντική στιγμή!» έγραψε για το ΝΑΤΟ.

Σε νέα ανάρτηση για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, επισήμανε: «Οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ διαφορετικοί και «παράξενοι». Μας «ικετεύουν» να κάνουμε μια συμφωνία, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν αφού έχουν καταστραφεί στρατιωτικά, χωρίς καμία πιθανότητα επιστροφής, και όμως δηλώνουν δημοσίως ότι απλώς «εξετάζουν την πρότασή μας». ΛΑΘΟΣ!!! Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν είναι πολύ αργά, γιατί μόλις συμβεί αυτό, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΥΡΙΣΜΟΣ και δεν θα είναι ωραίο!».

