Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να «αποδεκατίζουν» το ιρανικό καθεστώς, δήλωσε σήμερα η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, τονίζοντας παράλληλα πως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει ειρήνη, αλλά αν το Ιράν δεν δεχτεί την ήττα του, θα εξαπολύσει κόλαση.



Όπως είπε η Λέβιτ, η επιχείρηση «Epic Fury» αποτέλεσε «θριαμβευτική στρατιωτική επιτυχία», με την καταστροφή «περισσότερων από 9.000 εχθρικών στόχων». Οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει μέχρι σήμερα περισσότερα από 140 ιρανικά σκάφη.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, η Καρολάιν Λέβιτ είναι κατηγορηματική: Λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί την ειρήνη, αλλά αν το Ιράν δεν αποδεχτεί την ήττα του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ «θα διασφαλίσει ότι θα δεχθεί ακόμη πιο σκληρά πλήγματα από οποιαδήποτε στο παρελθόν».

Προσθέτει: «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση. Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει ξανά λάθος υπολογισμό».

March 25, 2026

Η Λέβιτ τόνισε ότι «οι στρατιωτικές μας προσπάθειες γίνονται όλο και πιο επιτυχημένες με κάθε μέρα που περνά» και ότι οι ΗΠΑ αποδυναμώνουν την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη των βασικών στόχων της Επιχείρησης Epic Fury», προσθέτοντας ότι 25 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου οι ΗΠΑ είναι «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν έχουν «συντριβεί», υπογράμμισε και πως το καθεστώς αναζητά μια «διέξοδο».

Η Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι η τελευταία λανθασμένη εκτίμηση του Ιράν είχε σοβαρό κόστος, καθώς – όπως ανέφερε – η χώρα έχασε ανώτερα στελέχη της ηγεσίας της, καθώς και σημαντικό μέρος του ναυτικού, της αεροπορίας και της αντιαεροπορικής της άμυνας.

Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα οφείλεται στο γεγονός ότι η ιρανική ηγεσία δεν κατανόησε την κατάσταση.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται», δεν έχουν φτάσει σε αδιέξοδο

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «οι συνομιλίες συνεχίζονται» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και ότι δεν προτίθεται να αναφερθεί στις «λεπτομέρειες» των διαπραγματεύσεων.



Στην ενημέρωση Τύπου, επέκρινε τα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης σχετικά με «υποθετικά σχέδια».



Πρόσθεσε πως αν και «υπάρχουν στοιχεία αλήθειας» στο σχέδιο 15 σημείων που έχει δημοσιοποιηθεί, δεν είναι όλες οι λεπτομέρειες που έχουν αναφερθεί από τον Τύπο «απολύτως αληθινές».

Στη συνέχεια, η Λέβιτ ερωτάται για τις δηλώσεις του Ρεπουμπλικάνου Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, ο οποίος υπαινίχθηκε ότι ο πόλεμος στο Ιράν «ολοκληρώνεται».

Της ζητείται να εξηγήσει πώς αυτό συνάδει με τις ειδήσεις ότι οι ΗΠΑ στέλνουν χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν – θεωρεί ο Λευκός Οίκος ότι αυτή η σύγκρουση ολοκληρώνεται ή μήπως αλλάζει μορφή;

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν γρήγορα στην επίτευξη των στόχων τους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει να διατηρεί όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Όπως ανέφερε, αρμοδιότητα του Πενταγώνου είναι να παρουσιάζει τα πιθανά σενάρια στον πρόεδρο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα.

Ο Λευκός Οίκος εργάζεται για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ «όσο πιο γρήγορα γίνεται»

Απαντώντας σε ερώτηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ανέφερε πως δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ «εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση» «όσο πιο γρήγορα γίνεται».



Είπε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει λάβει «μια σειρά μέτρων» – μεταξύ των οποίων η συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) για τον συντονισμό της διάθεσης 400 εκατομμυρίων επιπλέον βαρελιών.



Παράλληλα, ρωτήθηκε εάν ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν θα έχει ολοκληρωθεί έως την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ στις 14 και 15 Μαΐου.



«Όπως έχω πει, πάντα υπολογίζαμε περίπου τέσσερις έως έξι εβδομάδες, οπότε μπορείτε να κάνετε τους υπολογισμούς σας» δήλωσε.



Η Λέβιτ ρωτήθηκε επίσης για την πιθανότητα διεξαγωγής απευθείας συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν και απάντησε «ότι καμία εικασία δεν πρέπει να θεωρείται επίσημη μέχρι να υπάρξει ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο».

Οι 5 όροι του Ιράν για το τέλος του πολέμου

Νωρίτερα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε πως ο τερματισμός του πολέμου θα γίνει όποτε το κρίνει σκόπισμο το Ιράν και μόνο εφόσον πληρούνται οι προυποθέσεις που έχουν τεθεί.

Το Ιράν εξέτασε την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ και «θεωρεί τις απαιτήσεις υπερβολικές», σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση του Ιράν. Ο αξιωματούχος συνέχισε: «Το Ιράν θα τερματίσει τον πόλεμο τη στιγμή που θα επιλέξει το ίδιο, μόνο εάν πληρούνται οι δικές του προϋποθέσεις. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ να υπαγορεύσει το χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου». Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη ενημέρωσε τις ΗΠΑ μέσω ενός μεσάζοντα ότι θα συνεχίσει να αμύνεται.

Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως η αρχική απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου δεν ήταν “θετική”, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να την εξετάζει. Ο αξιωματούχος επεσήμανε ότι η αρχική απάντηση του Ιράν παραδόθηκε στο Πακιστάν προκειμένου να μεταφερθεί στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη ενημέρωσε την Ουάσιγκτον μέσω ενδιάμεσου διαύλου ότι θα συνεχίσει να αμύνεται, καθορίζοντας πέντε βασικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να συμφωνήσει σε τερματισμό της σύγκρουσης.



Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η παύση των «επιθέσεων και των δολοφονιών», καθώς και η δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών που θα διασφαλίζουν ότι το Ιράν δεν θα αποτελέσει εκ νέου στόχο επίθεσης. Παράλληλα, η ιρανική πλευρά ζητά σαφείς εγγυήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, καθώς και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν στις συγκρούσεις στην περιοχή.



Επιπλέον, η Τεχεράνη επιδιώκει διεθνή αναγνώριση και εγγυήσεις σχετικά με την κυριαρχία της στα Στενά του Ορμούζ, ένα κομβικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την αγορά ενέργειας.

