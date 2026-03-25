Ο τερματισμός του πολέμου θα γίνει όποτε το κρίνει σκόπισμο το Ιράν και μόνο εφόσον πληρούνται οι προυποθέσεις που έχουν τεθεί δηλώνει Ιρανός αξιωματούχος.

Το Ιράν εξέτασε την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ και «θεωρεί τις απαιτήσεις υπερβολικές», σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ο αξιωματούχος συνέχισε: «Το Ιράν θα τερματίσει τον πόλεμο τη στιγμή που θα επιλέξει το ίδιο, μόνο εάν πληρούνται οι δικές του προϋποθέσεις. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ να υπαγορεύσει το χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου». Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη ενημέρωσε τις ΗΠΑ μέσω ενός μεσάζοντα ότι θα συνεχίσει να αμύνεται.

Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως η αρχική απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου δεν ήταν “θετική”, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να την εξετάζει. Ο αξιωματούχος επεσήμανε ότι η αρχική απάντηση του Ιράν παραδόθηκε στο Πακιστάν προκειμένου να μεταφερθεί στις ΗΠΑ.

Οι 5 όροι του Ιράν για το τέλος του πολέμου

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη ενημέρωσε την Ουάσιγκτον μέσω ενδιάμεσου διαύλου ότι θα συνεχίσει να αμύνεται, καθορίζοντας πέντε βασικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να συμφωνήσει σε τερματισμό της σύγκρουσης.



Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η παύση των «επιθέσεων και των δολοφονιών», καθώς και η δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών που θα διασφαλίζουν ότι το Ιράν δεν θα αποτελέσει εκ νέου στόχο επίθεσης. Παράλληλα, η ιρανική πλευρά ζητά σαφείς εγγυήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, καθώς και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν στις συγκρούσεις στην περιοχή.



Επιπλέον, η Τεχεράνη επιδιώκει διεθνή αναγνώριση και εγγυήσεις σχετικά με την κυριαρχία της στα Στενά του Ορμούζ, ένα κομβικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την αγορά ενέργειας.

Προσπάθεια του Λευκού Οίκου για διαπραγμάτευση στο Πακιστάν μέσα στο Σαββατοκύριακο

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εργάζονται για να οργανώσουν μια συνάντηση στο Πακιστάν αυτό το Σαββατοκύριακο, με σκοπό να συζητήσουν μια λύση για τον πόλεμο στο Ιράν, όπως δήλωσαν στο CNNi δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα μεταβεί στη χώρα, ενδεχομένως μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι το χρονοδιάγραμμα της αναμενόμενης επίσκεψης είναι ρευστό, όπως και ο τόπος διεξαγωγής της συνάντησης και το ποιοι ενδέχεται να συμμετάσχουν.

Η Τουρκία έχει επίσης αναδειχθεί ως πιθανός τόπος διεξαγωγής των συνομιλιών, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, καθώς ορισμένοι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια σε περίπτωση επίσκεψης στο Πακιστάν.

Το Πακιστάν έχει λειτουργήσει ως βασικός μεσολαβητής στην τρέχουσα διπλωματική προσπάθεια μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, παραδίδοντας στο Ιράν ένα σχέδιο 15 σημείων που προτάθηκε από την Ουάσιγκτον και το οποίο αντιμετωπίζει ζητήματα όπως οι πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της. Ωστόσο, και η Τουρκία έχει διαδραματίσει ρόλο.

Οι συνομιλίες σχετικά με το ταξίδι αναμένεται να συνεχιστούν στο Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ο Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ηγούνται επί του παρόντος των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Μέχρι την Τετάρτη το πρωί δεν ήταν σαφές εάν ο Ρούμπιο, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ θα ταξιδέψουν επίσης για τις συνομιλίες.

Ποιος είναι ο ισχυρός μεσολαβητής του Πακιστάν

Στο μεταξύ, τον ρόλο του Πακιστάν ως μεσολαβητή ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, αναδεικνύει το Sky News, εστιάζοντας στην προσωπικότητα του Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος έχει αναλάβει το καθήκον αυτό. Το δημοσίευμα εξετάζει τη σημασία της χώρας της Νότιας Ασίας στη διαμόρφωση της γεωπολιτικής σκηνής, και ιδιαίτερα τον ρόλο του Μουνίρ στην επίτευξη διαλόγου μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων δυνάμεων.

Ως μεσολαβηγτής μεταξύ του προέδρου της Βουλής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, και των απεσταλμένων των ΗΠΑ, καθώς και του Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται να ενεργεί ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ ενώ πάνω από 30 συνομιλίες με ομολόγους του στη Μέση Ανατολή έχει πραγματοποιήσει ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν κατέχουν θέση εξουσίας στη χώρα. Ακόμη και με αυτά τα κριτήρια, ο Μουνίρ έχει συγκεντρώσει σπάνια εξουσία από την ανάληψη του αξιώματος του αρχηγού του στρατού το 2022, χάρη σε μια συνταγματική τροπολογία που τον έθεσε σε μια ενιαία, ενοποιημένη θέση διοίκησης.

Ο Μουνίρ, όπως αναφέρει το Sky News, έχει χτίσει στενή σχέση με τον Τραμπ σχετικά με τη σύγκρουση του Πακιστάν με την Ινδία, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι έχει τερματιστεί, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τον έχει χαρακτηρίσει ως τον «αγαπημένο του στρατάρχη».

Το Πακιστάν προσχώρησε, επίσης, στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ αμέσως μετά την επίσκεψη του Μουνίρ στο Νταβός για να συναντήσει τον Τραμπ τον Ιανουάριο. Επίσης, σύναψε συμφωνία με μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων συνδεδεμένη με την οικογένεια του Τραμπ για τη χρήση του σταθερού νομίσματος USD1 της εταιρείας για διασυνοριακές πληρωμές.

Γιατί το Πακιστάν πιέζει για ειρήνη

Το Πακιστάν διατηρεί άμεση επαφή τόσο με την Ουάσιγκτον όσο και με την Τεχεράνη, έχοντας χαρακτηριστεί ως ο λιγότερο εχθρικός γείτονας του Ιράν, ενώ ταυτόχρονα χαίρει της εμπιστοσύνης των ΗΠΑ, γεγονός που το καθιστά αξιόπιστο μεσολαβητή.

Η πρεσβεία του Πακιστάν στην Ουάσιγκτον φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, την de facto αποστολή της Τεχεράνης από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Είναι επίσης η πατρίδα του δεύτερου μεγαλύτερου σιιτικού πληθυσμού στον κόσμο μετά το Ιράν.

Ωστόσο, καταλήγει η ανάλυση του Sky News, το Πακιστάν έχει τα δικά του κίνητρα για να πιέσει για τον τερματισμό του πολέμου: αντιμετωπίζει διακοπές στην προμήθεια καυσίμων εν μέσω της σύγκρουσης με τους Αφγανούς Ταλιμπάν.

