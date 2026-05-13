Σε εκτεταμένες περικοπές δρομολογίων και κλείσιμο βάσεων σε ευρωπαϊκές αγορές προχωρά η Ryanair, επικαλούμενη το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος και τις υψηλότερες χρεώσεις αεροδρομίων.

Η μεγαλύτερη low cost αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης περιορίζει σημαντικά την παρουσία της σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, επηρεάζοντας εκατομμύρια επιβάτες.

Ελλάδα: Κλείνει η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη

Η πιο ηχηρή εξέλιξη αφορά την Ελλάδα, καθώς η Ryanair ανακοίνωσε ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026. Παράλληλα, διακόπτει τις χειμερινές πτήσεις προς Χανιά και Ηράκλειο, ενώ μειώνει και τα δρομολόγια από την Αθήνα.

Η απόφαση συνοδεύεται από την απόσυρση τριών αεροσκαφών και μεταφράζεται σε περίπου 700.000 λιγότερες διαθέσιμες θέσεις για τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή μείωση της τάξης του 45%, σύμφωνα με το Reuters, ενώ συνολικά καταργούνται 12 δρομολόγια από και προς την Ελλάδα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι πτήσεις από τη Θεσσαλονίκη προς Βερολίνο, Φρανκφούρτη-Χαν, Γκέτεμποργκ, Πόζναν, Στοκχόλμη, Βενετία-Τρεβίζο και Ζάγκρεμπ. Παράλληλα, σταματά το δρομολόγιο Αθήνα – Μιλάνο Μπέργκαμο, ενώ διακόπτεται και η σύνδεση Χανιά – Πάφος.

Η Ryanair αποδίδει τις αποφάσεις αυτές στις αυξημένες χρεώσεις της Fraport Greece και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, υποστηρίζοντας ότι τα τέλη έχουν αυξηθεί έως και 66% σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Ωστόσο, οι περικοπές δεν περιορίζονται στην Ελλάδα. Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει αποχωρήσεις ή μειώσεις πτήσεων σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές.

Ισπανία: «Ψαλίδι» δύο εκατομμυρίων θέσεων

Σύμφωνα με τη Sun, η Ισπανία βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο των περικοπών της Ryanair. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι μειώνει κατά δύο εκατομμύρια τις διαθέσιμες θέσεις στη χώρα, κλείνοντας δραστηριότητες και διακόπτοντας πτήσεις σε προορισμούς όπως:

Αστούριας

Βίγκο

Βαγιαδολίδ

Χερέθ

Τενερίφη (Βόρεια)

Η Ryanair κατηγορεί την ισπανική Aena, τον κρατικό διαχειριστή αεροδρομίων, για αυξήσεις στις χρεώσεις προς τις αεροπορικές εταιρείες. Σύμφωνα με την πρόταση της Aena, τα τέλη ανά επιβάτη αναμένεται να αυξηθούν κατά 21% την περίοδο 2027-2031.

Παράλληλα, η αεροπορική εταιρεία περιόρισε σημαντικά τις πτήσεις και σε άλλους ισπανικούς προορισμούς όπως το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, η Ζιρόνα, η Βιτόρια, η Σαραγόσα και το Σανταντέρ.

Πορτογαλία: Τέλος οι πτήσεις προς τις Αζόρες

Από τις 29 Μαρτίου 2026 η Ryanair σταμάτησε όλες τις πτήσεις προς και από τις Αζόρες, καταργώντας συνολικά έξι δρομολόγια. Η απόφαση επηρεάζει περίπου 400.000 επιβάτες ετησίως που ταξίδευαν προς το πορτογαλικό νησιωτικό σύμπλεγμα, το οποίο συχνά χαρακτηρίζεται ως «η Χαβάη της Ευρώπης».

Γερμανία: Κλείνει το hub στο Βερολίνο

Στη Γερμανία, η Ryanair δεν έχει προχωρήσει σε πλήρη κατάργηση όλων των δρομολογίων, ωστόσο αφαιρεί 24 υπηρεσίες από το πρόγραμμά της.

Οι περικοπές επηρεάζουν προορισμούς όπως:

Αμβούργο

Μέμινγκεν

Βάδη-Βυρτεμβέργη

Κολωνία

Φρανκφούρτη-Χαν

Ντόρτμουντ

Δρέσδη

Λειψία

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι κλείνει τη βάση της στο Βερολίνο και μειώνει κατά 50% το χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων για το 2026 στην πρωτεύουσα της Γερμανίας. Επτά αεροσκάφη θα μεταφερθούν σε άλλες αγορές, ενώ η επιβατική κίνηση εκτιμάται ότι θα πέσει από 4,5 εκατομμύρια, σε 2,2 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Ο CEO της Ryanair DAC, Eddie Wilson, έκανε λόγο για «υπερβολικές αυξήσεις» στα αεροδρομιακά τέλη του Βερολίνου, σημειώνοντας ότι οι χρεώσεις έχουν αυξηθεί κατά 50% από το 2019.

Γαλλία: Χάνονται 25 δρομολόγια

Στη Γαλλία, η Ryanair περιέκοψε 25 δρομολόγια και περίπου 750.000 θέσεις κατά τη χειμερινή περίοδο του 2025.

Η εταιρεία σταμάτησε πλήρως τις πτήσεις προς το Στρασβούργο και το Μπριβ, ενώ είχε προηγουμένως διακόψει και τα δρομολόγια προς το Μπερζεράκ στην περιοχή της Δορδόνης, τα οποία επανήλθαν μόνο για τη θερινή περίοδο.

Βρυξέλλες: Μείωση 22% στις θέσεις

Στο Βέλγιο, η Ryanair ανακοίνωσε την κατάργηση 20 δρομολογίων και τη μείωση κατά ένα εκατομμύριο θέσεων στα αεροδρόμια Brussels-Zaventem και Brussels South Charleroi. Η περικοπή αφορά το χειμερινό πρόγραμμα 2026/27 και αντιστοιχεί σε μείωση 22% της συνολικής χωρητικότητας.

Η εταιρεία αποσύρει επίσης πέντε αεροσκάφη από τις βάσεις της στις Βρυξέλλες, αποδίδοντας τις αποφάσεις στη νέα αύξηση του φόρου αεροπορικών επιβατών στο Βέλγιο. Από το 2027, ο φόρος στις επιβατικές πτήσεις θα αυξηθεί στα 10 ευρώ ανά επιβάτη.

Στροφή σε αγορές χαμηλότερου κόστους

Η Ryanair ξεκαθαρίζει ότι μεταφέρει πλέον αεροσκάφη και επενδύσεις σε αγορές με χαμηλότερα λειτουργικά κόστη και πιο ανταγωνιστικά αεροδρομιακά τέλη, όπως η Αλβανία, η Σουηδία και περιφερειακά αεροδρόμια της Ιταλίας, αφήνοντας πίσω αρκετούς παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Πηγή: iefimerida.gr