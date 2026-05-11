Το 2027 συμπληρώνεται μια 10ετία από τον σπουδαιότερο σταθμό στη σύγχρονη ιστορία της Πάφου: Την λειτουργία της ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, μια χρονιά που η πόλη της Αφροδίτης έγινε το ευρωπαικό επίκεντρο στον πολιτισμό, την κουλτούρα, τον τουρισμό και όχι μόνο. Ο Δημαρχεύων Πάφου, αποκαλύπτει σήμερα στον «Φ» ότι το ορόσημο αυτό θα τιμηθεί με λαμπρότητα στην Πάφο, δείχνοντας ότι η Πάφος εξακολουθεί να διατηρεί όλα όσα την έκαναν μια επιτυχημένη Πολιτιστική Πρωτεύουσα με τον Οργανισμό «Πάφος 2017».

Πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να χτίσει πάνω στο 2017 μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας ενός Φορέα Πολιτισμού, τόνισε ο Άγγελος Ονησιφόρου, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη καταθέσει στις υπηρεσίες του Δήμου το προσχέδιο των ενεργειών για να τροχοδρομηθεί πλέον η ίδρυση αυτού του φορέα.

Η υλοποίηση του σχεδιασμού, τόνισε, θα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που θα γιορτάσει με λαμπρότητα την επέτειο των 10 χρόνων από την λειτουργία της πόλης μας ως ΠΠΕ. Ήταν μια χρονιά που άπαντες στην Πάφο και την Κύπρο απολαύσαμε μέσω των σπουδαίων δράσεων που έγιναν, μέσω των πολύ θετικών αντιδράσεων για την λειτουργία μας με εντυπωσιακό τρόπο ως η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, αλλά και μέσω των πολλών έργων υποδομής και ανάπτυξης που απολαμβάνουμε σήμερα.

Για να τιμηθεί η επέτειος της 10ετίας, είπε ο κ. Ονησιφόρου, ο Δήμος Πάφου θα εκπονήσει άμεσα ένα αναλυτικό σχεδιασμό με εορτασμούς και δράσεις που θα είναι η συνέχεια του Οργανισμού για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος 2017 και που θα οδηγήσει στην σύσταση και λειτουργία υπό τον Δήμο Πάφου του Φορέα Πολιτισμού της πόλης.

Ο Δημαρχεύων Πάφου αναγνώρισε ότι οι δεσμεύσεις για την συνέχιση του Πάφος 2017 μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας ενός τέτοιου φορέα καθυστέρησαν πολύ από τους προκατόχους του. Ευτυχώς όμως, η πολιτιστική δράση στην πόλη μας συνεχίζεται από τον Δήμο, από οργανώσεις και από ιδιώτες σε σταθερή βάση, παρατήρησε, γεγονός που μας δίνει την πολυτέλεια να έχουμε την πρώτη ύλη για να χτίσουμε.

Το 2027 θα αποδειχθεί ένα σημαντικό έτος για την πόλη μας, θέλοντας να δώσει παντού το μήνυμα ότι η λάμψη της δεν έχει ξεφτίσει από το λαμπρό 2017, κατέληξε ο Άγγελος Ονησιφόρου.