Η Σκλαβενίτης επιχειρεί μια διακριτική αλλά ουσιαστική στροφή στη στρατηγική ανάπτυξής της, εισάγοντας ένα πιο δομημένο μοντέλο franchising με αφορμή το λανσάρισμα του νέου concept “ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Food to Go“. Πρόκειται για μια κίνηση που επεκτείνει τη δραστηριότητα του leader του εγχώριου λιανεμπορίου σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο κανάλι: αυτό του έτοιμου φαγητού και της άμεσης κατανάλωσης.

Περιορισμένη μέχρι σήμερα παρουσία στο franchising

Μέχρι σήμερα, η παρουσία της αλυσίδας στο franchising ήταν περιορισμένη και περισσότερο συγκυριακή. Το μοντέλο αξιοποιήθηκε κυρίως μετά την εξαγορά της Μαρινόπουλος, ως λύση για τη διατήρηση σημείων σε απομακρυσμένες περιοχές και όχι ως βασικός άξονας ανάπτυξης.

Ενδεικτικό είναι ότι μόλις 26 από τα 461 καταστήματα του δικτύου της λειτουργούν μέσω συνεργατών franchisees, ποσοστό 5,7%, με παρουσία κυρίως σε νησιά όπως Πάρος, Ιθάκη, Ικαρία, Λέρος, Κάλυμνος, Χίος, Πόρος και Σάμος, αλλά και σε επιλεγμένες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπως Γαργαλιάνοι, Φιλιατρά, Ιστιαία, Καλοχώρι, Πάργα, Πάλαιρος και Μαλεσίνα.

Το concept “Food to Go” και η πιλοτική ανάπτυξη

Το νέο εγχείρημα διαφοροποιεί τα δεδομένα. Το “ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Food to Go” αποτελεί ένα αυτόνομο format, το οποίο συνδυάζει χαρακτηριστικά convenience store και quick service εστίασης, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες που ευνοούν την ταχύτητα και την ευκολία.

Η εκκίνηση γίνεται με 15 πιλοτικά καταστήματα, αξιοποιώντας και σημεία της αλυσίδας “Σπιτική Κουζίνα“, την οποία ο όμιλος εξαγόρασε τον περασμένο Ιούλιο. Το πρώτο κατάστημα άνοιξε στις 26 Μαρτίου στην οδό Βουλής, στο Σύνταγμα, ενώ έως το τέλος Ιουνίου θα λειτουργήσουν ακόμη πέντε. Τα υπόλοιπα δέκα προγραμματίζονται έως το τέλος του 2026.

Τα καταστήματα θα έχουν επιφάνεια από 100 έως 200 τ.μ., με στόχο την παρουσία σε σημεία υψηλής διέλευσης, σε αστικά κέντρα και τουριστικές περιοχές.

Ανάπτυξη μέσω franchising με “φίλτρο” συνεργατών

Η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω franchising, σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία, και μάλιστα με μια προσέγγιση που διαφοροποιείται από την πρακτική της αγοράς. Προτεραιότητα θα δοθεί σε εργαζόμενους της αλυσίδας που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, καθώς και σε επαγγελματίες της εστίασης, με στόχο τη διασφάλιση τεχνογνωσίας και λειτουργικής συνέπειας.

Έμφαση στο έτοιμο φαγητό και στις νέες συνήθειες κατανάλωσης

Στον πυρήνα της πρότασης βρίσκεται το καθημερινό φαγητό σε ατομική συσκευασία, με βασικό κωδικολόγιο περίπου 300 προϊόντων. Η γκάμα περιλαμβάνει έτοιμα γεύματα, σαλάτες, σάντουιτς, επιδόρπια και ροφήματα, με διαφοροποίηση ως προς τον αριθμό των κωδικών ανάλογα με το μέγεθος κάθε καταστήματος.

Capital.gr