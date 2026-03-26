Σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης προχωρά η Κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις επιπτώσεις από τις συνεχείς αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου έως και τον Ιούνιο του 2026.

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε οριζόντια μείωση στην τελική τιμή πώλησης της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης κατά 8,33 σεντ το λίτρο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Η απόφαση προβλέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους ελάχιστους συντελεστές που επιτρέπει το κοινοτικό κεκτήμενο.

Συγκεκριμένα:

Βενζίνη: Ο φόρος μειώνεται από €0,429 σε €0,359 ανά λίτρο.

Πετρέλαιο κίνησης: Ο φόρος μειώνεται από €0,40 σε €0,33 ανά λίτρο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η παρέμβαση αυτή αναμένεται να μετριάσει το κόστος αγοράς κατά 5,9% για τη βενζίνη και κατά 5,1% για το πετρέλαιο κίνησης, προσφέροντας μια σημαντική ανακούφιση στους καταναλωτές, που είδαν τις τιμές να καλπάζουν τον τελευταίο μήνα.

Μετά την εφαρμογή της μείωσης των 8,33 σεντ, η μέση τιμή των καυσίμων στην Κύπρο αναμένεται να σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις: Αμόλυβδη 95 €1,43 / λίτρο και πετρέλαιο κίνησης €1,67 / λίτρο

Η κυβερνητική παρέμβαση κρίθηκε επιβεβλημένη μετά τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών, που έδειξαν πολύ μεγάλες αυξήσεις μέσα σε μόλις ένα μήνα (27/02/2026 έως 26/03/2026).

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 εκτοξεύτηκε κατά 20,2 σεντ (από €1,314 σε €1,516), ενώ το πετρέλαιο κίνησης σημείωσε αύξηση-ρεκόρ 34,8 σεντ (από €1,410 σε €1,758). Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η επιβάρυνση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου αυξήθηκε κατά 27,7 σεντ (από €0,949 σε €1,226).

Σημειώνεται ότι η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ που παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα τον τελευταίο μήνα, βρίσκεται σήμερα στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Επισημαίνεται ότι οι διεθνείς τιμές Platts παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικά, από τα τέλη Φεβρουαρίου έως σήμερα, η διεθνής τιμή για τη βενζίνη 95 κατέγραψε άνοδο 50%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης σημείωσαν αυξήσεις της τάξης του 83% και 76% αντίστοιχα. Το αργό πετρέλαιο παραμένει επίσης σε υψηλά επίπεδα, καταγράφοντας άνοδο 57%.

Παρά την τρέχουσα κρίση, οι σημερινές λιανικές τιμές (προ της νέας μείωσης) παρουσιάζουν μια μικτή εικόνα σε σχέση με προηγούμενα έτη. Η τιμή της βενζίνης σήμερα (€1,516) είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τον Νοέμβριο του 2023 (€1,550), ωστόσο, το πετρέλαιο κίνησης (€1,758) βρίσκεται πλέον σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα από τα €1,709 της ίδιας περιόδου.