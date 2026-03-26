Προσπάθειες να βρεθούν συναινετικές λύσεις κάνει η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων Themis και περίπου 70% των υποθέσεων έκλεισαν συναινετικά δηλαδή ο πελάτης και η εταιρεία κατέληξαν σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση.

Σύμφωνα πηγές της εταιρείας Themisμ που μίλησαν στον Φιλελεύθερο, έχει στο χαρτοφυλάκιο της 5 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος υπό διαχείριση) και 15.000 δανειολήπτες. Tα στοιχεία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων περιλαμβάνουν: σύνολο Υποθέσεων που έχουν επιλυθεί: 14.500 υποθέσεις , δάνεια αξίας €2.800.000.000, υποθέσεις που έχουν επιλυθεί συναινετικά: 11.000 υποθέσεις και αφορούν δάνεια €2.000.000.000. Σήμερα η Themis διαχειρίζεται δάνεια τα οποία έτυχαν ρύθμισης αξίας περίπου €295εκατ. (2600 σε αριθμό). Η κατανομή των δανείων όλων των χαρτοφυλακίων μας σε αξία και αριθμό επί του συνόλου είναι: πρώτη κατοικία (αριθμός 42%, αξία 54%), εξοχικά και άλλα οικιστικά (αριθμός 16%, αξία 16%), εμπορικά ακίνητα (αριθμός 8%, αξία 17%), χωράφια (αριθμός 28%, αξία 10%), οικόπεδα (αριθμός 5%, αξία 3%).

Σύμφωνα με όσα υποδεικνύει η Themis, «κάποιοι πελάτες ισχυρίζονται ότι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ενώ μετά από εξέταση διαφαίνεται ότι δεν διαθέτουν ούτε αποδεικτικά ούτε και εμπίπτουν σε αυτές. Επίσης να αναφερθεί ότι μπορεί κάποιος δανειολήπτης φαινομενικά να είναι ευάλωτος αλλά στην πραγματικότητα να βρίσκεται σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση με μεγάλη ακίνητη περιουσία, κάτι το οποίο συχνά δεν αναφέρεται ή δεν λαμβάνεται υπόψη όταν η περίπτωση έρθει στην δημοσιότητα». Πέραν των κρατικών σχεδίων υποδεικνύεται από την πλευρά της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων, «έχουμε υλοποιήσει και δικές μας καμπάνιες με στόχο την παροχή ευκαιριών αναδιάρθρωσης στεγαστικών δανείων — ιδιαίτερα για δάνεια κάτω των €350.000.

Έχουμε επίσης αναλάβει πρωτοβουλίες για να προσεγγίσουμε ευάλωτους δανειολήπτες, ενθαρρύνοντάς τους να επικοινωνήσουν μαζί μας για την εξεύρεση δίκαιων και βιώσιμων λύσεων. Για να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη, συνεργαστήκαμε ακόμη και με ελεγκτικές εταιρείες για την ανακατασκευή και επαλήθευση των υπολοίπων των πελατών, βοηθώντας τους να κατανοήσουν πλήρως την χρηματοοικονομική τους θέση και τις διαθέσιμες επιλογές. Το κόστος αυτής της πρωτοβουλίας καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από την Themis. Δυστυχώς, η ανταπόκριση από πλευράς δανειοληπτών ήταν περιορισμένη».

Αναφορικά με πόσα δάνεια ανήκουν αντικειμενικά σε ευάλωτους δανειολήπτες ή σε μονογονεϊκές οικογένειες ή που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, από την εταιρεία Themis αναφέρεται ότι «με βάση τα κριτήρια που εφαρμόζει και το κράτος για τα διάφορα σχέδια, έχουμε διαπιστώσει μέσα από εκστρατείες που τρέξαμε ότι πολύ μικρό μέρος του χαρτοφυλακίου αφορούσε ευάλωτους δανειολήπτες, γύρω στο 5% και γι’ αυτές τις περιπτώσεις έχουμε προτείνει ιδιαίτερα ευνοϊκές λύσεις».

Από την Themis τονίζεται απαιτούνται δομικές αλλαγές ώστε ο χρόνος εκδίκασης υποθέσεων να μειωθεί. Σήμερα, στα επαρχιακά Δικαστήρια οι καθυστερήσεις είμαι μεγάλες. Ενδεικτικά πιο κάτω τα έτη των οποίων εξετάζονται οι υποθέσεις ανά επαρχία:

Λευκωσία | Έτος αγωγής: 2020

Λάρνακα | Έτος αγωγής: 2018/2019

Λεμεσός | Έτος αγωγής: 2018/2019

Πάφος | Έτος αγωγής: 2017/2018

Αμμόχωστος | Έτος αγωγής: 2020

Σημειώνεται επίσης ότι με βάση το υφιστάμενο νομικό σύστημα της χώρας μας, η διαδικασία έκδοσης δικαστικής απόφασης διαρκεί περίπου 7-10 χρόνια, ενώ η διαδικασία εκποίησης χρειάζεται περίπου 2,5 χρόνια για να ολοκληρωθεί και διέπεται από πολύ αυστηρό νομικό πλαίσιο.

Αρνούνται τις λύσεις

Από την Themis σημειώνεται «δυστυχώς μετά τα γεγονότα του 2013 και τις πολλές υποσχέσεις των πολιτικών για κούρεμα των δανείων επικράτησε μια άρνηση στην καταβολή των δόσεων των δανείων, ανεξάρτητα εάν ο οφειλέτης είχε ή όχι την οικονομική δυνατότητα. Πάρα πολλοί δανειολήπτες εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα με αποτέλεσμα για πάρα πολλά χρόνια αυτά να παραμένουν απλήρωτα. Αρκετοί δανειολήπτες παρά το γεγονός ότι έχουν δυνατότητα εξεύρεσης λύσης και αποπληρωμής αρνούνται να το πράξουν. Αυτό αποδεικνύεται καθημερινά σε αρκετές περιπτώσεις, αφού όταν εκκρεμεί η δικαστική διαδικασία ή η εκποίηση τότε ακόμα και την ύστατή των διαδικασιών βρίσκουν χρήματα και μπορούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους».

Εκλογές και συμπεριφορές

Με αφορμή τις εκλογές και την συμπεριφορά των δανειοληπτών η εταιρεία Themis αναφέρει «πολλοί δανειολήπτες βρίσκουν αφορμή τις εκλογές για να μεταφέρουν την δική τους εκδοχή στους πολιτικούς και την κοινή γνώμη και να ζητήσουν μπλοκάρισμα των διαδικασιών, όπως πχ αναστολή των πλειστηριασμών και αλλαγές στη νομοθεσία κτλ. Δυστυχώς η κοινή γνώμη κατακλύζεται από μηνύματα από αυτούς που δεν θέλουν να πληρώσουν. Αυτό που δεν φαίνεται και δεν ακούγεται είναι οι χιλιάδες συμπολίτες μας που έχουν συνεργαστεί και έχει βρεθεί μια βιώσιμη κοινά αποδεκτή λύση και έχουν καταφέρει να ξανακινήσουν μια νέα οικονομική πορεία».