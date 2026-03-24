Πίσω στο Υπουργείο Οικονομικών επέστρεψαν τα κυβερνητικά νομοσχέδια για τις εκποιήσεις, καθώς κατά τη χθεσινή συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών εντοπίστηκαν κενά σε σχέση με τις προθεσμίες των διαδικασιών προτού τα ακίνητα βγουν στο σφυρί.

Με τα νομοσχέδια αναβαθμίζεται ο μηχανισμός επιβεβαίωσης του χρέους, που παρέχεται από την Χρηματοοικονομική Επίτροπο, με την προσθήκη δυνατότητας αναδιάρθρωσης του χρέους. Παράλληλα, εισάγεται η δεσμευτικότητα στις αποφάσεις της Επιτρόπου μέχρι €20 χιλ. για παράπονα εναντίον χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, οι δανειολήπτες θα μπορούν να αποταθούν ενωρίτερα στην Επίτροπο για επιβεβαίωση του χρέους, όταν λάβουν την επιστολή Τύπου «Ι», αντί της επιστολής Τύπου «ΙΑ». Την ίδια ώρα, αποφασίστηκε από τα κόμματα η απόσυρση αριθμού προτάσεων νόμου από τις 26 που βρίσκονται ενώπιον της Επιτροπής.

Μάλιστα, λόγω των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων, πιθανόν να οριστούν άλλες τρεις έκτακτες συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Βουλής, στις 6, 16 και 23 Απριλίου.

Παγώνουν εκποιήσεις

Αναλυτικά, με τα κυβερνητικά νομοθετήματα θα παγοποιείται η διαδικασία εκποιήσεων για 30 ημέρες, όπως λέχθηκε κατά τη χθεσινή συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Ουσιαστικά, με τη νέα διαδικασία, οι δανειολήπτες θα έχουν επιπλέον 30 ημέρες. Δανειολήπτες και πιστωτές εντός 15 ημερών θα πρέπει να συμφωνήσουν εάν αποδέχονται την πρόταση της Επιτρόπου για τη ρύθμιση του χρέους, αλλιώς, θα παρεμβαίνει στη διαδικασία σύμβουλος αφερεγγυότητας και θα εφαρμόζεται το πλαίσιο αφερεγγυότητας.

Ο σύμβουλος αφερεγγυότητας θα αξιολογεί τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη και θα προτείνει πιθανές εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι, συναινετική διευθέτηση με τον πιστωτή και προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής.

Μετά το πέρας των 30 ημερών, η διαδικασία των εκποιήσεων συνεχίζεται κανονικά, εκτός εάν εντός της συγκεκριμένης περιόδου επιτευχθεί συμφωνία ή εκδοθεί προστατευτικό διάταγμα του προσωπικού σχεδίου αποπληρωμής.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα εφαρμόζεται για κύριες κατοικίες αξίας €350 χιλ.

Αντιδράσεις για δεσμευτικότητα

Επιπλέον, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, εισάγεται η δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Επιτρόπου για διαφορές μέχρι €20 χιλ. μεταξύ καταναλωτή και επιχειρήσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Μετά την έκδοση της απόφασης εντός 21 ημερών δίνεται η ευχέρεια έφεσης στο Επαρχιακό Δικαστήριο, το οποίο είτε θα αποδεχθεί είτε θα διαφοροποιήσει την απόφαση της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου. Μάλιστα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την απόφαση της Επιτρόπου, θα μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στις χρηματοοικονομικές εταιρείες, ενώ το δικαστήριο θα εκδίδει δικαστικό διάταγμα εναντίον του.

Το Υπουργείο Οικονομικών διαφώνησε με το αίτημα της ΔΗΠΑ, ώστε η δεσμευτικότητα των υποθέσεων της Επιτρόπου να αφορά διαφορές μέχρι €50 χιλ., καθώς έτσι θα καλυπτόταν το 90% των αποφάσεων.

Όχι από Επίτροπο

Η Χρηματοοικονομική Επίτροπος Βαλεντίνα Γεωργιάδου, διαφώνησε τα δικαστήρια να διαφοροποιούν τις αποφάσεις της, καθώς πιθανόν να αλλάξει η φιλοσοφία του Φορέα. Όπως είπε, ο δικαστικός έλεγχος θα πρέπει να περιοριστεί στη διαδικασία και όχι στην ουσία. Εναντίον της δεσμευτικότητας των αποφάσεων τάχθηκαν οι εταιρείες ενώ οι τράπεζες σημείωσαν πως θα είναι αντισυνταγματικό η εξέταση της ουσίας της υπόθεσης από τα δικαστήρια. Θέσεις που προκάλεσαν την αντίδραση της Επιτρόπου, η οποία σημείωσε πως θα πρέπει να αποφασιστεί εάν θα δοθούν εργαλεία στους δανειολήπτες.

Να αλλάξουν οι προθεσμίες

Βουλευτές ζήτησαν να αυξηθεί στις 30 ημέρες η προθεσμία για προσφεύγουν οι οφειλέτες στην Επίτροπο, αντί 21 ημέρες που είναι σήμερα, αίτημα που αποδέχθηκε η κυβερνητική πλευρά.

Οι τράπεζες απαίτησαν να αυξηθεί στις 30 ημέρες, από τις 15 που είναι σήμερα, η διορία για να καταλήξουν τα δύο μέρη σε συμφωνία αποπληρωμής. Κατά της εμπλοκής του πλαισίου αφερεγγυότητας στη διαδικασία τάχθηκαν οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Εκπρόσωπός των εταιρειών είπε πως με τα νομοθετήματα περιπλέκεται περισσότερο η κατάσταση.

Επέκταση των χρονοδιαγραμμάτων ζήτησαν και σύμβουλοι αφερεγγυότητας, καθώς, όπως υποστήριξαν, για εμπλακούν στη διαδικασία απαιτούνται 45-60 ημέρες, ενώ οι εκποιήσεις θα αναστέλλονται για ένα μήνα. Από πλευράς της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας λέχθηκε πως θα πρέπει να διευκρινιστεί πότε ξεκινούν τα χρονοδιαγράμματα.