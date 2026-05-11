Ιδιαίτερα απαιτητικό αναμένεται να είναι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για τους αρμοδίους και τους άμεσα εμπλεκόμενους με την αγορά εργασίας. Ειδικότερα, από την τρέχουσα εβδομάδα μέχρι και τα τέλη Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ένας αγώνας δρόμου, ώστε να κατατεθούν στην Βουλή τα νομοσχέδια από το Υπουργείο Εργασίας, τα οποία θα αφορούν κομβικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για την κατάρτιση του οδικού χάρτη που θα αφορά το δεύτερο συνταξιοδοτικό πυλώνα, δηλαδή τα Ταμεία Προνοίας, καθώς επίσης και για τη συνέχιση ή μη της επιδότησης των απασχολούμενων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Υπενθυμίζεται ότι επιθυμία της κυβέρνησης είναι όπως η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου 2027.

Αναλυτικότερα, τα θέματα, τα οποία θα τεθούν σε προτεραιότητα το αμέσως επόμενο διάστημα είναι: (α) Η απόφαση για συνέχιση ή όχι της επιδότησης των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία για τον μήνα Μάιο και ενδεχομένως και τον Ιούνιο. (β) Η απόφαση για το ύψος της κατώτατης – βασικής σύνταξης με τη νέα της μορφή. (γ) Το ποσοστό μείωσης του πέναλτι του 12% για όσους αφυπηρετούν στο 63ο έτος. (δ) Ο καθορισμός της επενδυτικής πολιτικής που θα αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Χρονολογικά, εντός της εβδομάδας αναμένεται να συγκληθεί νέα συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, κατά την οποία θα εξεταστεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί σε σχέση κυρίως με το συνταξιοδοτικό κομμάτι. Ως γνωστό, οι συνεδρίες του Σώματος συγκαλούνται συνήθως κάθε Δευτέρα, ωστόσο υπενθυμίζεται ότι σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 63ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων της ΠΑΣΥΔΥ και ως εκ τούτου το Σώμα θα συνεδριάσει σε διαφορετική μέρα, η οποία θα οριστεί από τον υπουργό Εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι εκκρεμεί και η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την ΣΕΚ, κατά την οποία θα συζητηθούν τα τρέχοντα εργασιακά ζητήματα. Η συνάντηση των δυο πλευρών είθισται να πραγματοποιείται μετά το παγκύπριο, εκλογικό συνέδριο της ΣΕΚ.

Αναφορικά τώρα με τα προαναφερθέντα θέματα για τα οποία θα πρέπει να υπάρξει σύντομα κατάληξη: (α) Απόφαση για συνέχιση ή όχι της επιδότησης των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία για τον μήνα Μάιο και ενδεχομένως και τον Ιούνιο. Ήδη η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να στηρίξει τους εργαζόμενους για τον μήνα Απρίλιο, μετά την δραματική μείωση των αφίξεων τον Μάρτιο, εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, τόσο, οι ξενοδόχοι, όσο και οι εργαζόμενοι, μέσω των συντεχνιών, έχουν ζητήσει παράταση στην επιδότηση, αφού τα στοιχεία για τους επόμενους μήνες δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Οι ξενοδόχοι ζήτησαν στήριξη για Μάιο και Ιούνιο, ενώ οι συντεχνίες εισηγήθηκαν να εξετάζεται το ζήτημα μήνα με μήνα. Ως εκ τούτου, αναμένεται σύντομα η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας.

(β) Απόφαση για το ύψος της κατώτατης – βασικής σύνταξης με τη νέα της μορφή. Όπως ήδη έχει αναφέρει ο υπουργός Εργασίας, θα υπάρξει «γενναία αύξηση» στη βασική σύνταξη, η οποία ωστόσο θα είναι χαμηλότερη από τα €1.088 (κατώτατος μισθός). Συναφώς, επισημαίνεται ότι το μικρό τσεκούδι (επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων) θα ενσωματωθεί στη βασική σύνταξη, ώστε ο πολίτης να λαμβάνει ένα ενιαίο έμβασμα.

(γ) Ποσοστό μείωσης του πέναλτι του 12% για όσους αφυπηρετούν στο 63ο έτος. Η μείωση αυτή, το πιθανότερο, θα βρίσκεται σε συνάρτηση με τα χρόνια εργασίας ή το είδος του επαγγέλματος (π.χ. βαριά/χειρωνακτικά επαγγέλματα).

(δ) Ο καθορισμός της επενδυτικής πολιτικής που θα αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η συγκεκριμένη συζήτηση γίνεται με τη συμβολή του Υπουργείου Οικονομικών. «Οι όποιες επενδυτικές ενέργειες, πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά, για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του Σώματος που θα θεσπιστεί για το σκοπό αυτό, η σχολαστική εποπτεία του και οι επενδύσεις να μην είναι μεγάλου ρίσκου», είχε αναφέρει πρόσφατα ο Μαρίνος Μουσιούττας.