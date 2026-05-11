Δικαιότερους κανόνες για κοινωνικά επιδόματα εργαζομένων που μετακινούνται εντός ΕΕ έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα προσωρινή συμφωνία με τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών με 47 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 4 αποχές, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναθεώρηση των κανόνων συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Εάν εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η συμφωνία θα εισαγάγει σαφέστερα κριτήρια για τον προσδιορισμό της νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης της χώρας που εφαρμόζεται.

Θα πρέπει επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να κοινοποιούνται άμεσα οι απαραίτητες πληροφορίες, για να βοηθηθεί ο εντοπισμός σφαλμάτων ή απάτης, συμπεριλαμβανομένων καταχρηστικών πρακτικών, όπως οι εταιρείες-γραμματοκιβώτια. Η συμφωνία διευκρινίζει πώς οι περίοδοι εργασίας, αυτοαπασχόλησης ή ασφαλιστικής κάλυψης που έχουν συμπληρωθεί σε διαφορετικά κράτη μέλη υπολογίζονται κατά την αξιολόγηση του δικαιώματος σε επιδόματα ανεργίας. Το κράτος μέλος όπου ένα άτομο εργάστηκε ή ήταν ασφαλισμένο τελευταία φορά θα είναι υπεύθυνο εάν το άτομο ήταν ενεργό εκεί για τουλάχιστον έναν αδιάλειπτο μήνα.

Το κείμενο αναφέρει ότι τα άτομα που μεταβαίνουν σε άλλη χώρα της ΕΕ για να αναζητήσουν εργασία θα δικαιούνται να λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας για έξι μήνες από τη χώρα από την οποία αναχώρησαν. Αυτή η περίοδος μπορεί να παραταθεί μέχρι το τέλος του δικαιώματός τους.

Όσον αφορά τους διασυνοριακούς εργαζόμενους, ο ενημερωμένος νόμος διευκρινίζει ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την καταβολή των επιδομάτων. Εάν ένας άνεργος διασυνοριακός εργαζόμενος έχει εργαστεί ως μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος ή/και ασφαλισμένος για αδιάλειπτη περίοδο 22 εβδομάδων σε ένα κράτος μέλος, τα επιδόματα θα καταβάλλονται από το εν λόγω κράτος μέλος. Οι αναθεωρημένοι κανόνες διευκρινίζουν τη διάκριση μεταξύ των οικογενειακών επιδομάτων σε χρήμα, που προορίζονται να αντικαταστήσουν το εισόδημα όταν ένα άτομο εγκαταλείπει ή μειώνει την εργασία του για να αναθρέψει ένα παιδί, και άλλων οικογενειακών επιδομάτων.